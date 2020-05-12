В России назвали условие возобновления поездок за границу

Поездки за границу, а также передвижения между регионами России будут возможны только при условии отсутствия риска распространения коронавирусной инфекции. Об этом «Парламентской газете» сообщила заслуженный врач России, член Комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко.

«Не думаю, что сейчас можно говорить о возобновлении путешествий», — заявила собеседница издания. По ее словам, несмотря на то, что индустрия туризма нуждается в поддержке, все решения по данному вопросу должны приниматься с учетом позиции врачей и всех рисков для здоровья граждан.

Кусайко подчеркнула, что об открытии туристического сезона в каждом регионе можно будет говорить только после организации повсеместного тестирования на наличие вируса, а также при соблюдении всех требований безопасности, рекомендованных Роспотребнадзором.

«Вот когда Роспотребнадзор скажет, что мы готовы открыть границы — тогда это и будет возможно. Скорее всего, это будет после третьего этапа снятия ограничений», — заключила сенатор.

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30 апреля первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров предположил, что границы России могут быть закрыты до момента создания вакцины от коронавируса. По его словам, торопиться со снятием введенных на фоне пандемии ограничений пока не стоит, так как это может в свою очередь вызвать резкий рост числа инфицированных на территории страны и увеличить риск заражения граждан.

Россия закрыла границы и отменила большую часть пассажирских перевозок в связи с распространением коронавирусной инфекции 30 марта. Право пересекать границу имеют военные и гражданский персонал зарубежных российских баз, работники атомной отрасли, занятые на строительстве за рубежом, и экипажи морских судов, а также дипломаты, направляющиеся в Калининград транзитом пассажиры и россияне, выезжающие за рубеж на похороны родственников.

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