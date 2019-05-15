Назван повод для увольнения главы Конституционного суда Украины

В Конституционном суде Украины (КСУ) рассказали, за что конкретно уволили председателя инстанции Станислава Шевчука. Об этом сообщает УНИАН, ссылаясь на заявление суда.

В частности, Шевчука раскритиковали из-за его интервью одному из интернет-изданий, в котором он заявил, что никогда не приведет к присяге президента, если выборы будут сфальсифицированы. Такое публичное высказывание, по мнению комиссии по регламенту и этике, не соответствует статусу судьи и председателя КС, а по своему содержанию является политическим. Кроме того, статья 104 Конституции Украины, на которую ссылается Шевчук в интервью, не содержит каких-либо оговорок или условий для приведения президента к присяге председателем суда.

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«Ни председатель КСУ, ни суд вообще не имеют никакого отношения и не наделены никакими полномочиями по контролю за соблюдением закона в ходе избирательного процесса», — говорится в выводе суда.

Также судьи упрекнули Шевчука в том, что он вопреки закону назначил себе внештатных советников Конституционного суда.

На заседании 14 мая судьи КС выразили председателю инстанции Станиславу Шевчуку недоверие. Поводом для такого решения стало заключение комиссии по вопросам регламента и этики, касающееся возможных нарушений со стороны главы. По мнению комиссии, Шевчук совершил существенный дисциплинарный проступок, грубо или систематически пренебрег своими обязанностями.

Преемником Шевчука на посту главы КС стала судья Наталья Шаптала.

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