Политолог предрек Украине раздробленность на «удельные княжества»

Украинский политолог Кость Бондаренко, комментируя итоги местных выборов, прошедших в воскресенье, 25 октября, предрек стране раздробленность на «удельные княжества». Об этом пишет «Политнавигатор».

По его мнению, партия «Слуга народа» показала «разгромный» результат, сохранив в целом власть над Украиной. Однако, считает Бондаренко, выборы показали, что страна стала слишком фрагментированной.

«Ситуация изменилась в сравнении с прошлыми выборами – киевская власть столкнется с наличием 25 "удельных княжеств", которые будут диктовать Киеву свои условия и с которыми надо будет искать общий язык».

Согласно промежуточным данным Центральной избирательной комиссии Украины, явка на выборах в местные органы власти составила 37 процентов — наименьший показатель за всю историю проведения местных выборов. Наибольшая явка зафиксирована в Тернопольской области — 46,87 процента, а наименьшая в Донецкой — 31,67 процента. Президент Владимир Зеленский заявил, что будет жестко следить за новоизбранными местными властями в стране, от которых зависит качество жизни граждан.