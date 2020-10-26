Зеленский пообещал жестко следить за местными властями

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет жестко следить за новоизбранными местными властями в стране, от которых зависит качество жизни граждан. Об этом пишет «Интерфакс-Украина».

«Порядок и чистота на улицах, состояние коммунальной сферы, работа общественного транспорта, поддержка местных общественных проектов — все это и многое другое не в полномочиях президента. Это то, что могут и должны делать мэры и депутаты местных советов», — сказал он и добавил, что благодаря децентрализации местные власти получили в разы больше бюджетных возможностей, чтобы работать для людей.

Зеленский напомнил, что именно местная власть отвечает в стране за конкретные вопросы, связанные с комфортом и качеством жизни. Он выразил уверенность, что украинцы сформируют ответственную и эффективную местную власть, и пообещал сотрудничество на условиях честности и искренности между центральной властью и местными представителями.

«Помните: мы — свободные, и мы вправе самостоятельно выбирать свой путь. Украина — это ты!» — заключил он.

25 октября на Украине прошли выборы в местные органы власти. Согласно промежуточным данным Центральной избирательной комиссии, явка составила 37 процентов — наименьший показатель за всю историю проведения местных выборов. Наибольшая явка зафиксирована в Тернопольской области — 46,87 процента, а наименьшая в Донецкой — 31,67 процента.