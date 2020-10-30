Украину окрестили «трещащей по швам» страной

Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш заявила, что страна «трещит по швам». Свое мнение она высказала в эфире телеканала «112 Украина».

Лукаш прокомментировала итоги местных выборов и отметила, что успех региональных партий свидетельствует об отсутствии в стране политической партии государственного масштаба. По ее словам, в этих условиях продолжится «феодализация» страны. «Есть лоскутное одеяло, и это лоскутное одеяло трещит по швам. И это наша любимая Украина», — заявила она.

Политик добавила, что жители регионов, которые тяжело пережили экономические последствия пандемии коронавируса, больше не надеются на центральную власть и полагаются на местных лидеров.

25 октября на Украине прошли выборы в местные органы власти. Согласно промежуточным данным Центральной избирательной комиссии, явка составила 37 процентов — наименьший показатель за всю историю проведения местных выборов. Наибольшая явка зафиксирована в Тернопольской области — 46,87 процента, а наименьшая в Донецкой — 31,67 процента.