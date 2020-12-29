Зеленский отстранил от должности главу Конституционного суда Украины

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом отстранил от должности главу Конституционного суда (КС) страны Александра Тупицкого на два месяца из-за подозрения в подкупе свидетеля. Сообщение об этом появилось на официальном сайте главы государства.

Такое решение украинский лидер принял после заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Оно было посвящено выходу из конституционного кризиса, который сложился в стране из-за противостояния президента и КС. «Я подписываю этот указ ради восстановления справедливости», — сказал Зеленский.

Отмечается, что Тупицкий был отстранен от должности лишь на время проведения расследования. Ходатайство о временном прекращении полномочий судьи Зеленскому направила генпрокуратура страны.

Прокуратура заподозрила Тупицкого в давлении на свидетеля 28 декабря. Уголовное дело ведется по статьям «Принуждение к отказу от дачи показаний» и «Заведомо ложное показание» Уголовного кодекса Украины. Его детали пока неизвестны. Сам глава КС в прокуратуру не явился, сославшись на семейные обстоятельства. После этого соответствующее уведомление ему направили по почте.

25 декабря Зеленский заявил о намерении переформатировать КС Украины из-за множества коррупционных скандалов. Глава государства назвал орган «предприятием государственно-частного партнерства», отметив, что он превратился в место для обслуживания интересов бизнеса и политиков. Реформу суда Зеленский предложил начать со смещения Тупицкого со своего поста.

27 октября Конституционный суд Украины заблокировал закон об электронном декларировании доходов чиновников, а также лишил Национальное агентство по предотвращению коррупции ряда ключевых полномочий. Зеленский не признал эти решения, на Украине начался конституционный кризис.