Конституционный суд Украины счел невозможным отстранение своего председателя

Конституционный суд (КС) Украины счел невозможным отстранение от должности своего председателя Александра Тупицкого по решению президента страны Владимира Зеленского или ходатайству генпрокуратуры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Ранее офис генпрокурора Украины направил Тупицкому подозрение в причастности к уголовному делу о подкупе свидетеля и принуждении его к даче ложных показаний. Ведомство направило Зеленскому ходатайство о временном отстранении председателя от работы. Сам он отказался покинуть пост.

Так, в пресс-службе заявили, что требование прокуратуры противоречит Конституции страны, а возможность отстранения Тупицкого должны определять исключительно судьи. В КС также подчеркнули, что не смогут вынести на голосование соответствующий вопрос, пока к его главе официально не будет применена конкретная мера пресечения по уголовному делу.

Прокуратура заподозрила Тупицкого в давлении на свидетеля 28 декабря. Уголовное дело ведется по статьям «Принуждение к отказу от дачи показаний» и «Заведомо ложное показание» Уголовного кодекса Украины. Его детали пока неизвестны. Сам глава КС в прокуратуру не явился, сославшись на семейные обстоятельства. После этого соответствующее уведомление ему направили по почте.

25 декабря Зеленский заявил о намерении переформатировать КС Украины из-за множества коррупционных скандалов. Глава государства назвал орган «предприятием государственно-частного партнерства», отметив, что он превратился в место для обслуживания интересов бизнеса и политиков. Реформу суда Зеленский предложил начать со смещения Тупицкого со своего поста.

27 октября Конституционный суд Украины заблокировал закон об электронном декларировании доходов чиновников, а также лишил Национальное агентство по предотвращению коррупции ряда ключевых полномочий. Зеленский не признал эти решения, на Украине начался конституционный кризис.