Конституционный суд Украины отказался выполнять указ Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский не имеет права приостанавливать полномочия главы Конституционного суда (КС). Об этом сообщается на сайте суда.

Отмечается, что указ Зеленского об отстранении главы КС Александра Тупицкого является «юридически ничтожным и не подлежит исполнению». В заявлении суда говорится, что глава государства вышел за рамки своих полномочий и нарушил восемь статей Конституции страны. Его действия расценили как противоправное вмешательство в деятельность Конституционного суда.

Также в КС заявили, что «Тупицкий обязан продолжать выполнять свои служебные обязанности в соответствии с Конституцией Украины и законом Украины "О Конституционном суде Украины", а президент Украины — немедленно отменить свой указ».

Кроме того, судьи напомнили Зеленскому об уголовной ответственности «за вмешательство в деятельность государственного деятеля <...> и вмешательство в деятельность судебных органов».

29 декабря Зеленский отстранил от должности Александра Тупицкого на два месяца из-за подозрения в подкупе свидетеля. Такое решение украинский лидер принял после заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Оно было посвящено выходу из конституционного кризиса, который сложился в стране из-за противостояния президента и КС.

27 октября Конституционный суд Украины заблокировал закон об электронном декларировании доходов чиновников, а также лишил Национальное агентство по предотвращению коррупции ряда ключевых полномочий. Зеленский не признал эти решения, на Украине начался конституционный кризис.