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00:23, 30 июня 2026Бывший СССР

Названы организаторы атаки ВСУ на автобус с детьми в Брянской области

Евстигнеева: За атаку ВСУ на автобус под Брянском несут ответственность Бровди и Иващенко
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости / Пресс-служба врио губернатора

Организаторы и исполнители атаки на автобус с детской футбольной командой из белорусского города Гомель в Брянской области установлены. Об этом сообщила исполняющая обязанности постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева на заседании Совета Безопасности организации.

По ее словам, ответственность за атаку несут командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди и начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Олег Иващенко. Как уточнила дипломат, они обеспечили целенаведение и отдали приказ о нанесении удара.

17 июня ВСУ атаковали дронами автобус с детьми в Брянской области. В нем из Гомеля на отдых в Геленджик ехала детская футбольная команда. В автобусе в момент атаки находились 44 человека, среди них 28 детей. Одна женщина не выжила, еще восемь человек, включая шесть детей, пострадали.

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