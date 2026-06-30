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00:30, 30 июня 2026Наука и техника

В России представили СКВП для защиты неба

«Ростех» представил мобильную СКВП для защиты неба от дронов
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Telegram-канал «Ростех»

Холдинг «Высокоточные комплексы» «Ростеха» впервые представил мобильную систему контроля воздушного пространства (СКВП) на форуме «Инженеры будущего». Об этом госкорпорация сообщила в Telegram.

Холдинг показал СКВП на автомобильном прицепе, который позволяет оперативно переместить систему. Также оборудование можно разместить непосредственно в кузове автомобиля. Комплекс повышает эффективность защиты неба от различных летательных аппаратов, включая дроны.

«Система позволяет обнаруживать, сопровождать и распознавать любые типы воздушных объектов, включая беспилотные летательные аппараты. Уникальность изделия — в его автономности и мобильности», — говорится в сообщении.

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