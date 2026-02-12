Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:05, 12 февраля 2026Наука и техника

В зоне СВО отработали информационно-огневой контур ПВО

«Ростех»: В зоне СВО отработали информационно-огневой контур ПВО
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В зоне специальной военной операции (СВО) отработали информационно-огневой контур противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Ростех».

Информационно-огневой контур сформирован зенитными ракетно-пушечными комплексами (ЗРПК) «Панцирь» и системой контроля воздушного пространства (СКВП).

«СКВП засекает все, что летит, проводит селекцию целей и в режиме реального времени передает их координаты группе боевых машин комплекса "Панцирь". А те в свою очередь сбивают все, что летит», — говорится в публикации.

Материалы по теме:
Тотальная безопасность. Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
Тотальная безопасность.Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
17 ноября 2022
Невидимый удар. Как новое оружие России выводит из строя вражеские дроны, самолеты и радары?
Невидимый удар.Как новое оружие России выводит из строя вражеские дроны, самолеты и радары?
24 ноября 2022

Ранее госкорпорация сообщила, что морской зенитный ракетно-артиллерийский комплекс (ЗРАК) «Панцирь-МЕ» успешно применяют против безэкипажных катеров (БЭКов).

В сентябре «Ростех» рассказал, что «Панцирь-МЕ» не имеет «слепых зон».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Я люблю Россию. Но не сейчас». Бывший тренер сборной выступил резко против участия российских спортсменов в Олимпиаде

    Богатейший сектант России вернулся и начал строить новую империю

    WhatsApp окончательно заблокировали в России

    В зоне СВО отработали информационно-огневой контур ПВО

    Стал известен повседневный рацион короля Карла III

    Названа необходимая для возвращения покупателей на рынок жилья ставка ЦБ

    Россиянам назвали лучшие места для празднования Масленицы

    Дефицит бюджета США снизился на фоне ужесточения торговой войны

    Раскрыт готовивший вооруженное нападение на отдел МВД России

    Канадский тренер предложил НХЛ вывести из обращения номер Овечкина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok