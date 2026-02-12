Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

09:07, 12 февраля 2026Наука и техника

Российский «Панцирь-МЕ» применили против БЭКов

«Ростех»: Морской ЗРАК «Панцирь-МЕ» успешно применяют против БЭКов
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Морской зенитный ракетно-артиллерийский комплекс (ЗРАК) «Панцирь-МЕ» успешно применяют против безэкипажных катеров (БЭКов). Об этом со ссылкой на холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в госкорпорацию «Ростех») сообщает ТАСС.

По словам собеседника, данный ЗРАК «эффективно показывает себя против безэкипажных катеров».

В сентябре госкорпорация рассказала, что «Панцирь-МЕ» не имеет «слепых зон».

В том же месяце «Ростех» заметил, что существует не менее восьми модификаций комплекса противовоздушной обороны «Панцирь».

