Российский «Панцирь-МЕ» применили против БЭКов

«Ростех»: Морской ЗРАК «Панцирь-МЕ» успешно применяют против БЭКов

Морской зенитный ракетно-артиллерийский комплекс (ЗРАК) «Панцирь-МЕ» успешно применяют против безэкипажных катеров (БЭКов). Об этом со ссылкой на холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в госкорпорацию «Ростех») сообщает ТАСС.

По словам собеседника, данный ЗРАК «эффективно показывает себя против безэкипажных катеров».

В сентябре госкорпорация рассказала, что «Панцирь-МЕ» не имеет «слепых зон».

В том же месяце «Ростех» заметил, что существует не менее восьми модификаций комплекса противовоздушной обороны «Панцирь».