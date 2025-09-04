Наука и техника
«Ростех» рассказал о ЗРАКе без «слепых зон»

«Ростех»: ЗРАК «Панцирь-МЕ» не имеет слепых зон
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Александр Мельников / РИА Новости

Корабельный зенитный ракетно-артиллерийский комплекс (ЗРАК) «Панцирь-МЕ» не имеет «слепых зон». Об эьтом госкорпорация «Ростех» рассказала в своем Telegram-канале.

«Благодаря интегрированной радиолокационно-оптической системе управления, состоящей из трех радаров (оптического, дальнего обнаружения и сопровождения цели) комплекс практически не имеет слепой зоны и всегда "видит" в деталях объект атаки», — говорится в публикации.

В компании заметили, что «Панцирь-МЕ» является единственной в мире системой, совмещающей мощное артиллерийское и многорежимное ракетное вооружения, аналоги которой в мире в ближайшее время вряд ли появятся.

Ранее госкорпорация сообщила, что существует не менее восьми модификаций комплекса «Панцирь».

В августе издание Military Watch Magazine заверило, что китайский зенитный ракетно-пушечный комплекс FK-3000 может превзойти российский «Панцирь» по основным характеристикам.

    Все новости