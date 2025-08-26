Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
04:30, 26 августа 2025Наука и техника

На Западе заявили о превосходстве китайского FK-3000 над «Панцирем»

MWM: Китайский ЗРПК FK-3000 может превзойти российский «Панцирь»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Natural Health Solutions / RuTube

Китайский зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) FK-3000 может превзойти российский ЗРПК «Панцирь» по основным характеристикам. О возможном превосходстве китайской разработки заявило издание Military Watch Magazine (MWM).

FK-3000, замеченный на репетиции парада в Пекине, похож на российский ЗРПК, который доказал свою эффективность в боевых условиях. Комплекс на шасси трехосного грузовика с бронированной кабиной вооружен автоматической пушкой калибра 30 миллиметров и ракетами. Система может нести 24 полноразмерные ракеты или 96 мини-ракет для борьбы с дронами.

«Китайская система, по-видимому, более специализирована на защите целей от беспилотников, и, поскольку это гораздо более новая разработка, созданная значительно более продвинутым оборонным сектором, ожидается, что она будет обладать более высокими эксплуатационными характеристиками», — пишут журналисты с Запада.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность.Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023

В июле стало известно, что российские «Панцири» начали применять новые мини-ракеты ТКБ-1055, созданные для борьбы с малоразмерными дронами. Один «Панцирь» может нести до 48 антидроновых ракет. Дальность поражения боеприпаса составляет семь километров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский бизнесмен умер в аварии в Москве

    Врач перечислила противопоказания для употребления арбуза

    Кэти Перри показала фото без бюстгальтера на фоне слухов о романе с Джастином Трюдо

    На Западе заявили о превосходстве китайского FK-3000 над «Панцирем»

    Стало известно о возможных новых фигурантах по делу о фортификациях в Белгородской области

    Экс-наемник ВСУ сравнил Украину с нацистской Германией

    Президент Кореи побоялся повторить судьбу Зеленского на встрече с Трампом

    У Пугачевой подошел к концу срок действия товарного знака

    Глава РФПИ оценил ситуацию с Вуди Алленом

    ВС России поразили бивший по жителям курского приграничья расчет БПЛА

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости