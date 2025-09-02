Наука и техника
11:04, 2 сентября 2025

В «Ростехе» насчитали восемь модификаций «Панциря»

Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Валентин Капустин / РИА Новости

Существует не менее восьми модификаций комплекса противовоздушной обороны (ПВО) «Панцирь», следует из публикации госкорпорации «Ростех» в Telegram.

В компании прокомментировали открытие в Туле мурала, посвященного комплексу ПВО. В госкорпорации заметили, что на представленных в российском городе изображениях можно увидеть «Панцирь-СМ» с тремя типами ракет, зенитный ракетно-артиллерийский комплекс «Панцирь-МЕ», «Панцирь-МЕ» на малом ракетном корабле, «Панцирь-СМД-Е», арктический «Панцирь-СА» на шасси двухзвенного гусеничного тягача, «Панцирь-СМ», «Панцирь-СМД-Е» с разными типами ракет и комплекс «Панцирь-С1».

В августе издание Military Watch Magazine заверило, что китайский зенитный ракетно-пушечный комплекс FK-3000 может превзойти российский «Панцирь» по основным характеристикам.

В июле газета «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны России сообщила, что морской зенитный ракетно-артиллерийский комплекс (ЗРАК) «Панцирь-М» способен сбивать противокорабельные ракеты, летящие на низкой высоте — 3-5 метров над поверхностью моря.

