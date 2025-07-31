Раскрыта новая возможность российского «Панциря-М»

«Известия»: Морской ЗРАК «Панцирь-М» способен сбивать низколетящие ракеты

Морской зенитный ракетно-артиллерийский комплекс (ЗРАК) «Панцирь-М» способен сбивать противокорабельные ракеты, летящие на низкой высоте — 3-5 метров над поверхностью моря. Новую возможность российского оружия со ссылкой на источники в Минобороны России раскрыла газета «Известия».

По данным издания, испытания доработанного ЗРАК прошли недавно в Каспийском море с борта новых малых ракетных кораблей проекта 22800 «Каракурт». «Все мишени, имитирующие противокорабельные ракеты, были уничтожены с первого раза», — заявили собеседники издания.

Источники газеты признали, что испытания новой версии ЗРАК шли непросто, однако с появлением малых ракетных кораблей проекта 22800 «Каракурт» ситуация значительно улучшилась. По словам собеседников, теперь обновленный «Панцирь-М» способен перехватывать всю номенклатуру целей, включая надводные безэкипажные катера.

По словам редактора сайта MilitaryRussia Дмитрия Корнева, новый «Панцирь-М» повысит эффективность противовоздушной обороны российского флота. Военный эксперт Дмитрий Болтенков заметил, что российские комплексы хорошо показали себя в реальных боевых условиях, в частности в специальной военной операции.

Ранее Telegram-канал «Осведомитель» сообщил, что расчеты российских зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» начали применять новые ракеты, созданные для борьбы с малоразмерными дронами.