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09:11, 21 июля 2025Наука и техника

Российские «Панцири» начали применять новые антидроновые ракеты

Российские ЗРПК «Панцирь» начали применять антидроновые ракеты ТКБ-1055
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Валентин Капустин / РИА Новости

Расчеты российских зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь» начали применять новые ракеты, созданные для борьбы с малоразмерными дронами. Об этом сообщает Telegram-канал «Осведомитель».

В сообщении обратили внимание на фрагмент ракеты, найденный после отражения налета украинских дронов в Московской области. Отработавший боеприпас похож на ракету ТКБ-1055.

Считается, что дальность поражения ракеты составляет семь километров. Для ТКБ-1055 разработали новый транспортно-пусковой контейнер на четыре ракеты, который можно установить на место штатного контейнера с одним полноразмерным боеприпасом. Благодаря этому один «Панцирь» может нести до 48 антидроновых ракет.

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Ранее в июле в «Ростехе» рассказали, что ЗРПК семейства «Панцирь» показали эффективность против любых беспилотников. На основе опыта боевого применения локационные средства и ракету комплекса модернизировали для борьбы с малозаметными целями.

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