ФСБ рассекретила материалы уголовного дела предателя Родины

ФСБ Донецкой народной республики (ДНР) рассекретила архивные материалы — протокол допроса Ивана Звигунова, уроженца города Чугуева Харьковской области. Об этом пишет ТАСС.
Во время Великой Отечественной войны он служил в немецкой команде СД в оккупированном Сталино (ныне Донецк) и помогал нацистам уничтожать советских граждан. В документах Звигунов прямо признается в измене Родине и в том, что был пособником и соучастником немцев в уничтожении советских людей.
Одной из его задач было обслуживание автомобилей фашистов, в том числе так называемой душегубки — пятитонного немецкого грузовика, кузов которого служил газовой камерой. В герметичный кузов помещали до нескольких десятков человек, запускали двигатель, и люди погибали от угарного газа.
Звигунов также участвовал в транспортировке офицеров СД к месту массовых казней. В октябре 1942 года он доставил троих офицеров на шахту «4/4-бис», где уже стояли грузовики с арестованными. Людей раздевали догола, ставили на колени у ствола шахты и расстреливали в затылок. Тела сбрасывали в шахту. После казней одежду убитых привозили в СД, где ее разбирали офицеры и шоферы. Звигунов признался, что лично брал одежду не менее пяти раз.
Ранее ФСБ рассекретила документы о том, как в фашистском лагере «Шталаг-326» вербовали советских военнопленных украинской национальности.