Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:48, 22 июня 2026Силовые структуры

ФСБ рассекретила материалы уголовного дела предателя Родины

В ДНР ФСБ рассекретила материалы уголовного дела помогавшего немцам Звигунова
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press

ФСБ Донецкой народной республики (ДНР) рассекретила архивные материалы — протокол допроса Ивана Звигунова, уроженца города Чугуева Харьковской области. Об этом пишет ТАСС.

Во время Великой Отечественной войны он служил в немецкой команде СД в оккупированном Сталино (ныне Донецк) и помогал нацистам уничтожать советских граждан. В документах Звигунов прямо признается в измене Родине и в том, что был пособником и соучастником немцев в уничтожении советских людей.

Одной из его задач было обслуживание автомобилей фашистов, в том числе так называемой душегубки — пятитонного немецкого грузовика, кузов которого служил газовой камерой. В герметичный кузов помещали до нескольких десятков человек, запускали двигатель, и люди погибали от угарного газа.

Звигунов также участвовал в транспортировке офицеров СД к месту массовых казней. В октябре 1942 года он доставил троих офицеров на шахту «4/4-бис», где уже стояли грузовики с арестованными. Людей раздевали догола, ставили на колени у ствола шахты и расстреливали в затылок. Тела сбрасывали в шахту. После казней одежду убитых привозили в СД, где ее разбирали офицеры и шоферы. Звигунов признался, что лично брал одежду не менее пяти раз.

Ранее ФСБ рассекретила документы о том, как в фашистском лагере «Шталаг-326» вербовали советских военнопленных украинской национальности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «На рубеже 2030 года». В МИД заявили о подготовке НАТО к военному столкновению с Россией

    Появились подробности о поисках бесследно исчезнувшей в тайге семьи Усольцевых

    Контакты с Россией застали ЕС врасплох

    Врачи назвали необычный способ понизить давление

    Пропавший в Таиланде казахстанский рэпер Кисло-Сладкий вышел на связь

    В России оценили перспективы резкого снижения ключевой ставки к концу года

    Землетрясение произошло в российском регионе

    Стало известно о больших потерях ВСУ после комбинированного удара российских войск

    Стали известны новые подробности о пропавшем в российском регионе вертолете

    Реки вышли из берегов и затопили дома и дороги российского региона

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok