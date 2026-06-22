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07:49, 22 июня 2026Экономика

Россияне бросились за кредитками

ОКБ: Количество выдач кредитных карт в России выросло на 19 процентов в мае
Анатолий Акулов (редактор)
СюжетСнижение ставки по кредитам:

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

По итогам мая суммарное число выдач кредитных карт в России увеличилось почти на пятую часть в сравнении с тем же периодом 2025 года. О резком росте спроса граждан на этот вид банковских продуктов сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Количество выдач кредиток за отчетный период достигло 1,33 миллиона, уточнили аналитики. В месячном выражении прирост составил 4 процента, или на 60 тысяч (в апреле — 1,39 миллиона), а в годовом — 19 процентов.

Для сравнения, в мае прошлого года число выдач кредиток на внутреннем рынке составило 1,12 миллиона. Таким образом, за 12 месяцев количество оформлений подобного рода договоров увеличилось на 270 тысяч. Общий лимит по кредитками в конце весны достиг 158,43 миллиарда рублей. В годовом выражении показатель увеличился на 12 процентов, или на 17,53 миллиарда.

Спрос россиян на кредитки растет на фоне затяжного смягчения денежно-кредитной политики Центробанка. По итогам июньского заседания совет директоров регулятора понизил ключевую ставку до 14,25 процента годовых. Рыночные ставки реагируют на подобного рода изменения и также постепенно снижаются.

Несмотря на это, условия по кредитам и кредитным картам все еще остаются заградительными для значительной части населения, отмечают эксперты. Например, в середине марта разница между рыночными ставками и ключевой была двукратной. На этом фоне аналитики посоветовали гражданам, по возможности, воздержаться от оформления новых займов.

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