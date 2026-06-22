Названы самые высокооплачиваемые вакансии для молодежи летом

Курьер стал самой высокооплачиваемой вакансией для молодежи летом

На российском рынке труда этим летом появился ряд высокооплачиваемых вакансий для молодых специалистов. Об этом сообщает РИА Новости.

Самый большой доход — до 129 тысяч рублей — предлагают курьеру во Владикавказе. Для этого достаточно иметь велосипед и смартфон.

В Москве сотрудник копировального центра может получать до 115 тысяч рублей. Специалисту по установке сервисов в Пензе готовы платить до 110 тысяч. Удалпнный оператор ПК может рассчитывать на заработок до 90 тысяч рублей. В подмосковном Одинцове барменам предлагают до 80 тысяч, а в Санкт-Петербурге столько же могут зарабатывать работники летнего проката.

Среди других предложений — специалист по обработке анкетных данных с зарплатой до 74 тысяч, оператор текстовой поддержки маркетплейса с доходом до 70 тысяч, консультант чатов в Смоленске (до 52 тысяч) и фотограф в Чебоксарах (до 50 тысяч рублей).

Ранее сообщалось, что многие российские работодатели в связи с экономическими изменениями и увеличением числа соискателей на рынке начали ужесточать требования, выводя работников с «дистанта».