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07:41, 22 июня 2026Экономика

Названы самые высокооплачиваемые вакансии для молодежи летом

Курьер стал самой высокооплачиваемой вакансией для молодежи летом
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

На российском рынке труда этим летом появился ряд высокооплачиваемых вакансий для молодых специалистов. Об этом сообщает РИА Новости.

Самый большой доход — до 129 тысяч рублей — предлагают курьеру во Владикавказе. Для этого достаточно иметь велосипед и смартфон.

В Москве сотрудник копировального центра может получать до 115 тысяч рублей. Специалисту по установке сервисов в Пензе готовы платить до 110 тысяч. Удалпнный оператор ПК может рассчитывать на заработок до 90 тысяч рублей. В подмосковном Одинцове барменам предлагают до 80 тысяч, а в Санкт-Петербурге столько же могут зарабатывать работники летнего проката.

Среди других предложений — специалист по обработке анкетных данных с зарплатой до 74 тысяч, оператор текстовой поддержки маркетплейса с доходом до 70 тысяч, консультант чатов в Смоленске (до 52 тысяч) и фотограф в Чебоксарах (до 50 тысяч рублей).

Ранее сообщалось, что многие российские работодатели в связи с экономическими изменениями и увеличением числа соискателей на рынке начали ужесточать требования, выводя работников с «дистанта».

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