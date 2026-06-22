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07:30, 22 июня 2026Путешествия

Россиянка описала жизнь в Италии фразой «не та картинка, которую рисуют в журналах»

Алина Черненко

Фото: Anadolu / Getty Images

Российский тревел-блогер пообщался со знакомой соотечественницей, которая несколько лет назад переехала с мужем в Италию и описала жизнь в этой стране фразой «совсем не та картинка, которую рисуют в глянцевых журналах». Ее наблюдениями он поделился в личном блоге «Интересные путешествия» на платформе «Дзен».

Надежда призналась, что к первой зиме в этой стране Европы она готовилась: купила теплые пледы, термобелье и мысленно прощалась с комфортом. Однако на практике все оказалось иначе: в их квартире была система с термостатом, с помощью которой они устанавливали температуру в пределах 21-22 градусов. Россиянка рассказала, что в самые холодные месяцы они с мужем платят за отопление около трехсот пятидесяти евро (примерно 29,4 тысячи рублей).

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При этом итальянцы, по ее словам, не поднимают температуру в доме выше 18 градусов, несмотря на то, что могут себе позволить платить больше. «Для них сэкономить пару сотен евро на отоплении — это нормально. Зато на еду, вино и путешествия они тратят без раздумий. Молодежь вообще скорее откажется от теплой квартиры зимой, чем от поездки на выходные в Верону или ужина в ресторане», — удивилась собеседница блогера.

Россиянку также поразило, что итальянцы включают сушилки для одежды по ночам, так как в этот период тарифы на электричество ниже. «Это раздражает невероятно. Особенно когда на следующий день нужно вставать рано, а ты не выспался, потому что полночи слушал, как сосед экономит на тарифах», — возмутилась она.

Еще одна местная особенность, на которую пожаловалась Надежда, — отсутствие звукоизоляции в итальянских домах. Она пояснила, что в их квартире слышно все, что происходит у соседей. «Мы невольно становимся свидетелями всех их семейных разборок, хотя совершенно не хотим этого знать. Иногда так неловко, что хочется включить музыку погромче, чтобы не слышать», — посетовала соотечественница.

Кроме того, для россиянки оказалось неожиданностью, что во всех итальянских квартирах полы выложены плиткой. Зимой она превращается в ледяную поверхность, по которой ходить босиком невозможно.

«Эти странности быта, которые итальянцы воспринимают как норму, для нас остаются загадкой даже после трех лет жизни здесь», — заключила Надежда.

Ранее другая россиянка пообщалась со знакомым итальянцем и узнала у него о полезных привычках жителей этой страны Европы. Одна из них — неспешно гулять по городу каждый вечер.

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