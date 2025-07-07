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05:30, 7 июля 2025Путешествия

Блогерша описала привычки итальянцев фразой «помогут улучшить жизнь каждого россиянина»

Алина Черненко

Фото: Luca Bruno / AP

Тревел-блогерша пообщалась со знакомым итальянцем и узнала у него о полезных привычках жителей этой страны Европы, которые, по ее словам, помогут улучшить жизнь каждого россиянина. Списком она поделилась в личном блоге «Валери лайт» на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказала, что ее друг по имени Марко приехал в Москву из Рима и живет в России уже три года. Он заметил, что россияне пьют кофе на бегу, из картонных стаканчиков, а потом жалуются на стресс.

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«В Италии кофе пьют стоя у барной стойки. Быстро, но осознанно. Две-три минуты полного присутствия в моменте. "Это как медитация, — объясняет он. — Ты останавливаешься, дышишь, возвращаешься к себе"», — такими фразами описала привычку итальянцев пить кофе россиянка.

Еще одна полезная привычка — неспешно гулять по городу каждый вечер. Когда человек отправляется на прогулку без цели, его мозг отдыхает, появляются новые идеи и решения, пояснил Марко. Кроме того, итальянцы воспринимают прием пищи как священнодействие и никогда не едят на ходу, перед компьютером или телевизором.

«В Италии даже быстрый обед превращается в ритуал. Накрывают стол, раскладывают салфетки, не торопятся. "Пища должна усваиваться не только желудком, но и душой"», — процитировала Марко россиянка.

Другие полезные привычки итальянцев, которые делают жизнь более комфортной, — послеобеденный отдых, игнорирование рабочих звонков в свободное время, наслаждение моментом и поиск красоты в мелочах, разговоры с незнакомцами и превращение в праздник любого повода.

Ранее российская тревел-блогерша, живущая в Италии, назвала стыдные для своих соотечественников привычки местных. По ее словам, в этой европейской стране не стыдятся естественных процессов организма.

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