Два тела за один день обнаружили недалеко друг от друга в российском городе

В Москве за день найдены два тела в водоемах

В Москве за один день обнаружены два тела в водоемах. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным канала, около 16:00 мск 21 июня в Бутаковском заливе Химкинского водохранилища люди на катере заметили голову, а подплыв ближе, нашли обнаженное тело — предположительно, мужчины. Его извлекли через несколько часов. На лице неизвестного были сильные гематомы.

Второй случай зафиксирован около 21:00 мск 21 июня в Головинском районе. Прохожие заметили тело мужчины в мелководной реке Лихоборка и вызвали экстренные службы.

Расстояние между двумя точками — чуть более шести километров по прямой. В настоящее время уточняется криминальная составляющая обеих смертей. Проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае россиянка помогла возлюбленному спрятать тело забитого лопатой соседа.