Россиянка помогла возлюбленному спрятать забитого лопатой соседа

В Краснодарском крае россиянка помогла возлюбленному спрятать тело забитого лопатой соседа

В Краснодарском крае 49-летний россиянин получил восемь лет строгого режима по делу о расправе. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России.

По данным следствия, вечером 23 ноября 2025 года осужденный отдыхал в своем доме в хуторе Маевский в компании любимой женщины и соседа. В какой-то момент между разгоряченными спиртным мужчинами возник бытовой конфликт, в ходе которого хозяин сначала избил оппонента, а затем добил его лопатой. На шум вышла сожительница хозяина и, осознав, что тот наделал, помогла избавиться от улик. Тело соседа позже сожгли.

Женщина активно защищала любимого в ходе допросов, старалась отвести от него подозрения следователей.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в жестокой расправе над соседом по коммунальной квартире.