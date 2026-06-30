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00:30, 30 июня 2026Из жизни

«Сперминатора» арестовали из-за искусственного интеллекта на выборах

В США «Сперминатора» арестовали за использование фейковых новостей перед выборами
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Andrew Lichtenstein / Corbis via Getty Images

В США арестован скандально известный донор спермы Джонатан Ринальди по прозвищу «Сперминатор». Об этом сообщает New York Post.

Как выяснили следователи, баллотируясь в городской совет Квинса, Ринальди публиковал в соцсетях поддельные статьи, сгенерированные искусственным интеллектом, и выдавал их за реальные материалы The New York Post, CNN и Daily News. Таким образом он пытался добиться победы на выборах.

В постах Ринальди ложно утверждалось, что его кандидатуру поддержали бывший член совета Роберт Холден, 112-й полицейский участок NYPD, начальная школа PS 101 и другие организации. Кроме того, он выложил на своей странице фейковую новость, что его соперник выбыл из предвыборной гонки, и несколько репортажей, созданных нейросетями.

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В суде обвиняемый улыбался и после заседания охотно общался с прессой, оправдываясь Первой поправкой к Конституции США, гарантирующей свободу слова. «Я имею право создавать любой контент, какой захочу», — заявил он.

Вне политики Ринальди известен как «Сперминатор». Он утверждает, что спасает женщин от расходов на банки спермы, бесплатно предлагая им свой генетический материал. По словам мужчины, он не подписывает с девушками никаких договоров и скрепляет все обычным рукопожатием.

Ранее сообщалось, что американский миллионер Брайан Джонсон, одержимый идеей сохранения молодости, расхвалил качество своей спермы. Он заявил, что в ней нет микропластика, а фертильность находится на уровне 20-летнего молодого человека.

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