Одержимый молодостью миллионер расхвалил свою сперму

Американский миллионер Брайан Джонсон, одержимый идеей сохранения молодости, расхвалил качество своей спермы. Об этом пишет Daily Star.

48-летний Джонсон отреагировал на выступление министра здравоохранения США Роберта Кеннеди-младшего, который заявил, что США переживают «кризис количества сперматозоидов». Миллионер подтвердил эти слова, и добавил, что у 100 процентов американцев в сперме есть микропластик. Затем Джонсон похвалился, что в его сперме нет микропластика, а фертильность находится на уровне 20-летнего молодого человека.

Как отмечает Daily Star, миллионер никак не подтвердил свои слова, однако дал советы по сохранению мужского здоровья. В частности, он посоветовал спать по семь-девять часов, ложиться спать в одно и то же время, отказаться от алкоголя, табака и наркотиков. Кроме того, Джонсон рекомендовал исключить из рациона фастфуд, чрезмерное количество жиров и сахар.

Ранее Джонсон вызвал неоднозначную реакцию в сети, после того, как расхвалил влагалище своей возлюбленной. Оно, по словам миллионера, входит в один процент лучших влагалищ в мире.