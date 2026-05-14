Политик с червем в мозге заявил о нехватке спермы у современных подростков

Министр здравоохранения США Кеннеди заявил о нехватке спермы у подростков

Министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший заявил, что у современных подростков вдвое меньше спермы, чем было у мужчин в 1970 году. Об этом сообщает The Mirror.

Выступая 11 мая на мероприятии в Белом доме, 72-летний политик, в мозге которого в 2012 году обнаружили червя, назвал падение рождаемости в стране угрозой национальной безопасности. По его словам, проблема вызвана «токсичным супом», в котором сегодня живут молодые женщины. Он упомянул о веществах, которые вредят эндокринной системе, пестицидах и общем ухудшении обмена веществ. «В 1970 году у мужчин было вдвое больше спермы, чем у наших сегодняшних подростков. Это экзистенциальный кризис для нашей страны», — сказал Кеннеди-младший.

Однако данные о нехватке спермы расходятся с выводами ученых. В январе 2025 года исследование клиники Кливленда показало, что количество спермы у американских мужчин без диагностированного бесплодия «остается в значительной степени стабильным». Ведущий автор исследования Скотт Ланди призвал не поддаваться панике». Сам Кеннеди неоднократно ссылался на статистику 2022 года, но в том исследовании, вопреки его словам, не было отдельной выборки для подростков.

За свою жизнь Кеннеди-младший не раз попадал в скандалы. В 1994 году он на глазах у шестилетней дочери отрезал цепной пилой голову выбросившемуся на берег киту, после чего пять часов вез трофей на крыше машины. В 2014-м он подкинул тушу медвежонка в Центральный парк Нью-Йорка, чтобы инсценировать наезд велосипедиста. После того как в 2024 году эти истории получили огласку, Кеннеди подтвердил случай с медведем, назвав его «шуткой».

Ранее сообщалось, что у Роберта Кеннеди-младшего нашли опасного паразита. По утверждению политика, червь забрался ему в голову и съел часть мозга.