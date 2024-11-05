Самый безумный политик в США поддержал Трампа. Он собирал падаль, ел собак, дрессировал воронов, а в его мозге жил червь

Политик Кеннеди-младший, в мозге которого жил паразит, поддержал Дональда Трампа

В этом году в президентских выборах в США участвовал независимый кандидат Роберт Ф. Кеннеди-младший, за которого могли голосовать избиратели в Висконсине и Мичигане. Причем участвовал не по своей воле: он несколько месяцев пытался снять свою кандидатуру, дошел до Верховного суда, но так ничего и не добился. Настолько странный политик не претендовал на президентское кресло очень давно, а, возможно, и никогда. В его мозге жил свиной червь, также он обливался зловонной жижей из отрезанной головы кита, дрессировал воронов и ел собак.

Кеннеди-младший верит в теории заговора о вакцинах, СПИДе и терактах 11 сентября

Роберт Ф. Кеннеди-младший — выходец из династии Кеннеди, традиционно пользующейся влиянием в американской политике. Среди прочего он приходится племянником 35-му президенту США Джону Кеннеди. Мужем двоюродной сестры политика был Арнольд Шварценеггер, а в числе других родственников — кандидаты в президенты, конгрессмены, сенаторы и послы.

Из-за склонности к конспирологии и псевдонаучным теориям Кеннеди-младший не пользуется поддержкой у близких. В молодости политик получил условный срок за хранение героина, а позднее неоднократно заявлял о вере в самые неправдоподобные теории заговора.

Большую часть своей карьеры Кеннеди-младший посвятил борьбе с прививками: в частности, он сравнивал вакцинацию с истреблением евреев в нацистских лагерях во время Второй мировой войны. При этом его другие высказывания выдают его приверженность к антисемитизму: например, он считает, что ашкеназские евреи и китайцы якобы менее подвержены новой коронавирусной инфекции, поскольку она искусственно создана для уничтожения людей белой и черной расы.

Кеннеди-младший высказывался и на другие темы. Он считает, что беспроводные сети вредны для здоровья: они, как сообщил политик в подкасте Джо Рогана, разжижают мозг и приводят к раку

Кеннеди-младший не верит в существование СПИДа и не считает его болезнью, которую вызывает вирус иммунодефицита человека. Причиной стрельбы в американских школах, по его мнению, являются «Прозак» и другие антидепрессанты, которые врачи прописывают детям. Причины теракта в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года также вызывают у него вопросы.

После снятия своей кандидатуры Кеннеди-младший поддержал Дональда Трампа. В случае его победы он войдет в новую администрацию и будет отвечать за вопросы здравоохранения. С его подачи Трамп пообещал бороться с фторированной водопроводной водой, которая используется для борьбы с кариесом, и подумать о запрете вакцин.

Фото: Jonathan Drake / Reuters

В 2010 году в мозге Кеннеди-младшего завелась личинка свиного цепня

В разгар президентской гонки журналисты газеты New York Times обнаружили свидетельства того, что Кеннеди-младший был заражен опасным паразитом. Как выяснилось, он сам рассказывал об этом во время бракоразводного процесса в 2012 году. По словам политика, паразит вызвал у него затуманенность рассудка и проблемы с памятью.

Несколько лучших американских неврологов, к которым он обращался, заметили темное пятно на снимках его мозга и пришли к выводу, что у него опухоль. Кеннеди-младший уже договорился о проведении хирургической операции, когда один из медиков высказал другое мнение. Он предположил, что темное пятно на снимках — это не опухоль, а остатки мозгового паразита.

По словам Кеннеди-младшего, врач утверждал, что потемнение «вызвано червем, который забрался мне в мозг, съел часть и умер»

Специалисты, с которыми проконсультировался журналист New York Times, предположили, что он описывал личинку свиного цепня — паразитического червя, достигающего двух-трех метров в длину.

Кеннеди-младший утверждает, что ему не потребовалось лечение. Останки паразита не стали удалять, а негативные симптомы прошли сами собой.

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

В 1994 году Кеннеди-младший разделал тушу кита цепной пилой на глазах у шестилетней дочери

Летом в США получили вирусную популярность воспоминания дочери Кеннеди-младшего о случае, произошедшем в 1994 году, то есть еще до того, как в его мозге завелся паразит.

В то время ей было шесть лет. Однажды Кеннеди-младший узнал, что на пляж в Массачусетсе выбросился кит. Он поспешил на место происшествия, вооружился цепной пилой и на глазах маленькой дочери разделал тушу. Водрузив голову кита на крышу автомобиля, политик поехал домой в штат Нью-Йорк. Путь занял примерно пять часов.

Каждый раз, когда мы набирали скорость на шоссе, из кита в окна машины лилась жижа, и это была самая вонючая вещь на планете. Мы все сидели с полиэтиленовыми пакетами на головах, в которых были проделаны дырки для рта. Люди на шоссе показывали нам средний палец, но для нас это был самый обыкновенный день Кик Кеннеди дочь американского политика

Кик Кеннеди впервые изложила эту историю еще в 2012 году, когда давала интервью журналу Town & Country. Она вновь получила известность на фоне слухов о ее романе с голливудским актером Беном Аффлеком.

Фото: Kevin Wurm / Reuters

Кеннеди-младший подкинул попавшего под машину медвежонка в Центральный парк в Нью-Йорке

На судебном заседании об исключении его кандидатуры из избирательных бюллетеней Кеннеди-младший заявил, что всегда любил собирать падаль. По его словам, когда-то у него был целый холодильник с тушами животных, которые попали под машины.

Представительница президентской кампании Кеннеди-младшего Стефани Спир позже сообщила в текстовом сообщении, что политик не шутил. Он заявила, что именно так политик, который дрессирует воронов, кормит своих птиц.

Самый выдающийся случай со сбитыми животными произошел в 2014 году. По словам Кеннеди, тогда он охотился в долине реки Гудзон и наткнулся на молодого медведя, которого сбила машина.

У меня в машине был старый велосипед, от которого меня попросили избавиться, и я сказал: «Давайте отвезем медведя в Центральный парк и сделаем так, будто его сбил велосипед» Роберт Ф. Кеннеди-младший

Новости о найденной туше медведя появились на первой странице каждой местной газеты, случай привлек широкое освещение в СМИ и побудил правоохранительные органы начать расследование. Кеннеди-младший признается, что это обеспокоило его, поскольку он оставил отпечатки пальцев. Но все обошлось: обвинений ему так и не предъявили.

Кадр: @RobertfKennedJr

Кеннеди-младший позировал для фото с жареной собакой в руках

Падалью дело не исчерпывалось. Журнал Vanity Fair нашел кадр, на котором Кеннеди-младший позировал с жареной собакой в руках.

Как утверждает Vanity Fair, в 2023 году политик прислал кадр своему знакомому, который в то время путешествовал по Азии. На фото он и неизвестная женщина шутливо демонстрируют, что зажарили и съели собаку. Сам Кеннеди тянется открытым ртом к останкам, которые нанизаны на вертел, а женщина изображает, что кусает мясо.

Метаданные снимка свидетельствуют, что он был сделан в 2010 году. Ветеринар, который по просьбе Vanity Fair изучил кадр, подтвердил, что политик держит в руках жареную собаку. По его словам, у животного видны 13 пар ребер, включая последнюю пару, которая не прикреплена к грудине. Такое строение грудной клетки характерно именно для собак.

После публикации Vanity Fair Кеннеди заявил, что в действительности он позировал не с собакой, а с козой. Как пишет издание The Hill, политик утверждает, что фотография была сделана в 2023 году, когда он спускался по чилийской реке Футалеуфу на каяке.