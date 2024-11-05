Самый безумный политик в США поддержал Трампа. Он собирал падаль, ел собак, дрессировал воронов, а в его мозге жил червь

В этом году в президентских выборах в США участвовал независимый кандидат Роберт Ф. Кеннеди-младший, за которого могли голосовать избиратели в Висконсине и Мичигане. Причем участвовал не по своей воле: он несколько месяцев пытался снять свою кандидатуру, дошел до Верховного суда, но так ничего и не добился. Настолько странный политик не претендовал на президентское кресло очень давно, а, возможно, и никогда. В его мозге жил свиной червь, также он обливался зловонной жижей из отрезанной головы кита, дрессировал воронов и ел собак.
Кеннеди-младший верит в теории заговора о вакцинах, СПИДе и терактах 11 сентября
Роберт Ф. Кеннеди-младший — выходец из династии Кеннеди, традиционно пользующейся влиянием в американской политике. Среди прочего он приходится племянником 35-му президенту США Джону Кеннеди. Мужем двоюродной сестры политика был Арнольд Шварценеггер, а в числе других родственников — кандидаты в президенты, конгрессмены, сенаторы и послы.
Из-за склонности к конспирологии и псевдонаучным теориям Кеннеди-младший не пользуется поддержкой у близких. В молодости политик получил условный срок за хранение героина, а позднее неоднократно заявлял о вере в самые неправдоподобные теории заговора.
Большую часть своей карьеры Кеннеди-младший посвятил борьбе с прививками: в частности, он сравнивал вакцинацию с истреблением евреев в нацистских лагерях во время Второй мировой войны. При этом его другие высказывания выдают его приверженность к антисемитизму: например, он считает, что ашкеназские евреи и китайцы якобы менее подвержены новой коронавирусной инфекции, поскольку она искусственно создана для уничтожения людей белой и черной расы.
Кеннеди-младший высказывался и на другие темы. Он считает, что беспроводные сети вредны для здоровья: они, как сообщил политик в подкасте Джо Рогана, разжижают мозг и приводят к раку
Кеннеди-младший не верит в существование СПИДа и не считает его болезнью, которую вызывает вирус иммунодефицита человека. Причиной стрельбы в американских школах, по его мнению, являются «Прозак» и другие антидепрессанты, которые врачи прописывают детям. Причины теракта в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года также вызывают у него вопросы.
После снятия своей кандидатуры Кеннеди-младший поддержал Дональда Трампа. В случае его победы он войдет в новую администрацию и будет отвечать за вопросы здравоохранения. С его подачи Трамп пообещал бороться с фторированной водопроводной водой, которая используется для борьбы с кариесом, и подумать о запрете вакцин.
В 2010 году в мозге Кеннеди-младшего завелась личинка свиного цепня
В разгар президентской гонки журналисты газеты New York Times обнаружили свидетельства того, что Кеннеди-младший был заражен опасным паразитом. Как выяснилось, он сам рассказывал об этом во время бракоразводного процесса в 2012 году. По словам политика, паразит вызвал у него затуманенность рассудка и проблемы с памятью.
Несколько лучших американских неврологов, к которым он обращался, заметили темное пятно на снимках его мозга и пришли к выводу, что у него опухоль. Кеннеди-младший уже договорился о проведении хирургической операции, когда один из медиков высказал другое мнение. Он предположил, что темное пятно на снимках — это не опухоль, а остатки мозгового паразита.
По словам Кеннеди-младшего, врач утверждал, что потемнение «вызвано червем, который забрался мне в мозг, съел часть и умер»
Специалисты, с которыми проконсультировался журналист New York Times, предположили, что он описывал личинку свиного цепня — паразитического червя, достигающего двух-трех метров в длину.
Кеннеди-младший утверждает, что ему не потребовалось лечение. Останки паразита не стали удалять, а негативные симптомы прошли сами собой.
В 1994 году Кеннеди-младший разделал тушу кита цепной пилой на глазах у шестилетней дочери
Летом в США получили вирусную популярность воспоминания дочери Кеннеди-младшего о случае, произошедшем в 1994 году, то есть еще до того, как в его мозге завелся паразит.
В то время ей было шесть лет. Однажды Кеннеди-младший узнал, что на пляж в Массачусетсе выбросился кит. Он поспешил на место происшествия, вооружился цепной пилой и на глазах маленькой дочери разделал тушу. Водрузив голову кита на крышу автомобиля, политик поехал домой в штат Нью-Йорк. Путь занял примерно пять часов.
Каждый раз, когда мы набирали скорость на шоссе, из кита в окна машины лилась жижа, и это была самая вонючая вещь на планете. Мы все сидели с полиэтиленовыми пакетами на головах, в которых были проделаны дырки для рта. Люди на шоссе показывали нам средний палец, но для нас это был самый обыкновенный день
Кик Кеннеди впервые изложила эту историю еще в 2012 году, когда давала интервью журналу Town & Country. Она вновь получила известность на фоне слухов о ее романе с голливудским актером Беном Аффлеком.
Кеннеди-младший подкинул попавшего под машину медвежонка в Центральный парк в Нью-Йорке
На судебном заседании об исключении его кандидатуры из избирательных бюллетеней Кеннеди-младший заявил, что всегда любил собирать падаль. По его словам, когда-то у него был целый холодильник с тушами животных, которые попали под машины.
Представительница президентской кампании Кеннеди-младшего Стефани Спир позже сообщила в текстовом сообщении, что политик не шутил. Он заявила, что именно так политик, который дрессирует воронов, кормит своих птиц.
Самый выдающийся случай со сбитыми животными произошел в 2014 году. По словам Кеннеди, тогда он охотился в долине реки Гудзон и наткнулся на молодого медведя, которого сбила машина.
У меня в машине был старый велосипед, от которого меня попросили избавиться, и я сказал: «Давайте отвезем медведя в Центральный парк и сделаем так, будто его сбил велосипед»
Новости о найденной туше медведя появились на первой странице каждой местной газеты, случай привлек широкое освещение в СМИ и побудил правоохранительные органы начать расследование. Кеннеди-младший признается, что это обеспокоило его, поскольку он оставил отпечатки пальцев. Но все обошлось: обвинений ему так и не предъявили.
Кеннеди-младший позировал для фото с жареной собакой в руках
Падалью дело не исчерпывалось. Журнал Vanity Fair нашел кадр, на котором Кеннеди-младший позировал с жареной собакой в руках.
Как утверждает Vanity Fair, в 2023 году политик прислал кадр своему знакомому, который в то время путешествовал по Азии. На фото он и неизвестная женщина шутливо демонстрируют, что зажарили и съели собаку. Сам Кеннеди тянется открытым ртом к останкам, которые нанизаны на вертел, а женщина изображает, что кусает мясо.
Метаданные снимка свидетельствуют, что он был сделан в 2010 году. Ветеринар, который по просьбе Vanity Fair изучил кадр, подтвердил, что политик держит в руках жареную собаку. По его словам, у животного видны 13 пар ребер, включая последнюю пару, которая не прикреплена к грудине. Такое строение грудной клетки характерно именно для собак.
После публикации Vanity Fair Кеннеди заявил, что в действительности он позировал не с собакой, а с козой. Как пишет издание The Hill, политик утверждает, что фотография была сделана в 2023 году, когда он спускался по чилийской реке Футалеуфу на каяке.