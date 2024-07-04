Кандидат в президенты США зажарил и съел собаку

Vanity Fair: кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший съел собаку

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший, считающийся одним из главных соперников Трампа и Байдена, сфотографировался с жареной собакой в руках. Снимок опубликовало издание Vanity Fair.

Как утверждает Vanity Fair, в 2023 году политик прислал кадр своему знакомому, который в то время путешествовал по Азии. На фото он и неизвестная женщина шутливо демонстрируют, что зажарили и съели собаку. Сам Кеннеди тянется открытым ртом к останкам, которые нанизаны на вертел, а женщина изображает, что кусает мясо.

Метаданные снимка свидетельствуют, что он был сделан в 2010 году. Ветеринар, который по просьбе Vanity Fair изучил кадр, подтвердил, что политик держит в руках жареную собаку. По его словам, у животного видны 13 пар ребер, включая последнюю пару, которая не прикреплена к грудине. Такое строение грудной клетки характерно именно для собак.

После публикации Vanity Fair Кеннеди заявил, что в действительности он позировал не с собакой, а с козой. Как пишет издание The Hill, политик утверждает, что фотография была сделана в 2023 году, когда он спускался по чилийской реке Футалеуфу на каяке.

Роберт Ф. Кеннеди-младший — выходец из династии Кеннеди, традиционно пользующейся влиянием в американской политике. В молодости он получил условный срок за хранение героина, а позднее неоднократно заявлял о вере в самые неправдоподобные теории заговора.

Ранее сообщалось, что у Кеннеди-младшего нашли опасного паразита. По утверждению политика, червь забрался ему в голову и съел часть его мозга.