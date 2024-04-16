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21:05, 16 апреля 2024Из жизни

Испанский политик съел экскременты перед камерой. Теперь вся страна спорит, стоило ли это делать

В Испании разразился скандал из-за видео, в котором политик поедает экскременты
Даниэль Гомес дель Баррио

Даниэль Гомес дель Баррио. Фото: @outtaminds

В Испании разразился политический скандал. Поводом для него стало незначительное на первый взгляд событие: отставка малоизвестного регионального политика из провинции Толедо. Ему пришлось уйти после того, как в интернет попали компрометирующие кадры, на которых он поедает собственные экскременты. Теперь все обсуждают, кто прав, кто виноват, и что лучше: заниматься копрофагией или лезть в чужую личную жизнь.

В интернет попало видео, в котором молодой политик поедает экскременты

28-летний Даниэль Гомес дель Баррио с июня 2023 года состоял в муниципальном совете Ильескаса — небольшого города в Толедо, где живут чуть больше 30 тысяч человек. Молодой политик был членом Испанской социалистической рабочей партии, которую возглавляет премьер-министр Испании Педро Санчес, и занимал в Ильескасе пост советника по делам молодежи, детей и семьи

В середине февраля неизвестный опубликовал в интернете десятки непристойных фотографий и видео, в которых фигурирует дель Баррио. В самом шокирующем ролике он полностью обнажен и, стоя на коленях, поедает с пола коричневую субстанцию, напоминающую фекалии. В прочих видео политик совершает действия сексуального характера.

Любые сомнения в том, что на снимках именно дель Баррио, развеивает снимок, на котором он голышом демонстрирует свое удостоверение личности

Неизвестный также процитировал объявление, которое политик дал более пяти лет назад. В нем он ищет людей, которые желают унижать его, «использовать в качестве писсуара» и относиться к нему «как к шлюхе». Другие фото и видео с дель Баррио, которые утекли в интернет, были сделаны в тот же период, то есть за много лет до того, как он занялся политикой и попал в муниципальный совет.

Испанская газета ABC пыталась взять у дель Баррио интервью, однако в совете Ильескаса ей отказали, сославшись на нежелание привлекать лишнее внимание к молодому человеку и портить ему карьеру. Поисками злоумышленника, слившего снимки в интернет, занялись Гражданская гвардия Испании и подразделение по борьбе с преступлениями в области телекоммуникаций.

Спустя несколько дней о скандальных кадрах действительно забыли, и дель Баррио продолжил принимать участие в заседаниях совета, будто ничего не случилось. Правда, его отец, всю жизнь служивший в местной полиции, почти сразу уволился. Неизвестно, связано ли это с публикацией снимков, на которых его сын поедает экскременты.

Даниэль Гомес дель Баррио

Даниэль Гомес дель Баррио

Фото: @ThePublicaNow

Консерваторы раздули скандал, чтобы использовать его для нападок на левую партию

В пятницу, 22 марта, компрометирующие снимки снова попали в городские чаты и группы в социальных сетях, и на этот раз их заметили все. По словам источника газеты ABC, спустя пару дней в Ильескас говорили только о дель Баррио и его необычных гастрономических пристрастиях.

По традиции, в Вербное воскресенье люди после службы в церкви и процессии отправляются за город и устраивают пикники. Едут семьи, друзья, все от мала до велика. И тема для разговоров в этот раз была только одна

источник ABC

Спустя несколько дней дель Баррио подал в отставку. Мэр города в тот же день ее принял, однако травля не прекратилась и после этого. В конце концов молодому политику пришлось уехать из города.

К началу апреля скандал вышел на национальный уровень. Как пишет издание Periódico CLM, консервативная пресса и блогеры сочли случившее удобным поводом для нападок на Испанскую социалистическую рабочую партию. «Социалистический советник из Ильескаса делает то, что у марксистов-леваков получается лучше всего», — цитирует издание El País пост одного из блогеров.

История дель Баррио мгновенно обросла выдумками и слухами. Этому способствовало то, что утекшие в феврале фото и видео успели исчезнуть из интернета. Сохранились лишь немногочисленные скриншоты не очень высокого качества.

Распространению слухов немало поспособствовал популярный консервативный блогер Альвис Перес. Он заявил, что в Ильескасе якобы был не один «советник-копрофаг», а по меньшей мере двое, и есть информация о третьем. Кроме того, по его словам, есть «доказательства того, что сексуальное рабство практиковали и в помещениях самого городского совета».

Заседание муниципального совета Ильескаса

Заседание муниципального совета Ильескаса

Фото: periodicoclm.publico.es

Сторонники дель Баррио считают его не виновником скандала, а жертвой преступления

У дель Баррио оказалось немало сторонников, которые считают его преследование и отставку необоснованной. Действительно, в Испании нет законов, запрещающих сниматься без одежды и даже есть экскременты. А вот публиковать публиковать фото и видео сексуального характера без разрешения людей, которые в них сняты, — это настоящее преступление, и за него предусмотрено наказание.

Недовольные называют травлю, которую развернула консервативная пресса, попыткой вновь насадить ханжество и «католическую мораль», от которой Испания, по их словам, в свое время настрадалась.

В сексуальных пристрастиях, фетишах и практиках нет ничего аномального, и они не должны быть поводом для ухода с официального поста. Пора оставить в прошлом ярмо ханжества и католической морали, которые причинили нам столько вреда. Секс между взрослыми людьми по обоюдному согласию — это естественное и здоровое занятие

Хулио Сесар Ортегажурналист

Нет, снимать видео сексуального содержания — это не преступление. Иметь фетиши тоже не запрещено, и потому нет ничего преступного и в съемке поедания экскрементов, если кого-то возбуждает именно это. Пересылка порновидео не противоречит никаким законам, если оно снято легально и все его участники не против. Возможно, нам следует пойти еще дальше и вспомнить, что политики, как и наши родители, тоже могут заниматься сексом

Хосе Николас колумнист El País
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Утекшие порновидео неоднократно становились поводом для преследования политиков

Случай с дель Баррио — далеко не первая попытка использовать видео сексуального содержания против политических противников. В 2023 году американские республиканцы развернули травлю 40-летней медсестры Сюзанны Гибсон, которая баллотировалась в Палату представителей штата Вирджиния от Демократической партии. Они обнаружили, что в прошлом Гибсон и ее муж снимали порнографические видео.

После того как история стала достоянием общественности, Гибсон обвинила нашедших видео республиканцев во вторжении в частную жизнь. Ее адвокат заявил, что распространение роликов является порноместью политических оппонентов женщины и что в данный момент он с коллегами активно сотрудничает с представителями властей по этому вопросу.

Другая подобная история случилась в Колумбии. Пострадавшей стала 44-летняя Каталина Харамильо, собиравшаяся участвовать в выборах в Ассамблею штата Антьокия 29 октября. Незадолго до выборов в сеть попало видео, в котором она лежит топлес в обнимку с мужчиной, прикрываясь одеялом. «Здравствуйте, сегодня ваш кандидат номер 74 от Партии зеленых проснулась очень счастливой. Она проснулась после множества оргазмов», — сказала женщина и призвала голосовать за себя.

В интервью колумбийским СМИ Харамильо заверила, что ролик попал в сеть без ее ведома и не является частью официальной избирательной компании. Она подчеркнула, что в кадре не было интимных частей тела и не говорилось ничего вульгарного. Оргазмы, которые упомянуты в видео, — это, по ее словам, естественная часть сексуальной жизни, и право на них имеют все мужчины и женщины.

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      Олег Парамонов
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