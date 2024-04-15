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21:04, 15 апреля 2024Из жизни

Поедавшего собственные экскременты политика уволили

В Испании политик поедал собственные экскременты и предлагал услуги секс-раба
Хосе Мануэль Тофиньо

Хосе Мануэль Тофиньо. Фото: Gobierno de Castilla-La Mancha / Wikimedia

В Испании разразился скандал из-за видео, в котором 28-летний региональный политик поедает собственные экскременты. Об этом сообщает издание La Razon.

Компромат на советника мэра города Ильескас Даниэля Гомеса дель Баррио, как утверждает издание El País, отыскал консервативный блогер Альвис Перес. Помимо кадров с фекалиями, он обнаружил старое объявление, в котором дель Баррио предлагал свои услуги в качестве «секс-раба». И видео, и другие посты были опубликованы не менее пяти лет назад, то есть задолго до назначения на пост советника мэра.

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Когда компромат разлетелся по городским чатам и группам в соцсетях, Дель Баррио пришлось подать в отставку. Мэр Ильескаса Хосе Мануэль Тофиньо согласился его уволить, однако травля не прекратилась и после этого. В конце концов молодому политику пришлось уехать из города, пишет Periódico CLM.

Консерваторы сочли скандал удобным поводом для нападок на Испанскую социалистическую рабочую партию, членами которой были Дель Баррио и Тофиньо. В ответ сторонники Дель Баррио напоминали, что у политиков, как и у всех остальных, есть право на личную жизнь и необычные сексуальные пристрастия.

Возможно, нам следует пойти еще дальше и вспомнить, что политики, как и наши родители, тоже могут заниматься сексом

Хосе Николасколумнист El País

Ранее сообщалось, что в США разгорелся скандал вокруг представительницы Демократической партии, которая транслировала секс с мужем на платформе для взрослых в сети и просила денег у зрителей. После того как история стала достоянием общественности, она обвинила нашедших видео республиканцев во вторжении в частную жизнь.

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      Олег Парамонов
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