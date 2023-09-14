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15:54, 14 сентября 2023Из жизни

Кандидатка в депутаты транслировала секс с мужем в сети за деньги

Сюзанна Гибсон

Сюзанна Гибсон. Кадр: NWPC - Virginia / YouTube

В США разгорелся скандал вокруг кандидатки в депутаты от Демократической партии, которая транслировала секс с мужем на платформе для взрослых в сети и просила денег у зрителей. Об этом сообщает The Washington Post.

В центре разбирательств оказалась 40-летняя медсестра Сюзанна Гибсон, которая избирается в Палату представителей штата Вирджиния и противостоит республиканцу Дэвиду Оуэну. На запись трансляции, которая распространилась на нескольких сайтах с порно, обратили внимание представители Республиканской партии. В роликах женщина занимается сексом с мужем и просит у зрителей «пожертвований» за совершение определенных действий. Кроме того, на одной из записей она заявляет, что «собирает деньги на благое дело».

Видео были записаны в конце сентября 2022 года. Более того, просьбы моделей пожертвовать деньги за совершение определенных действий является нарушением правил платформы, на которой велась трансляция.

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После того как история стала достоянием общественности, Гибсон обвинила нашедших видео республиканцев во вторжении в частную жизнь. Ее адвокат заявил, что распространение роликов является порноместью политических оппонентов женщины, и что в данный момент он с коллегами активно сотрудничает с представителями властей по этому вопросу.

В своем официальном обращении Гибсон заявила, что противники «не смогут запугать ее и заставить замолчать».

Ранее сообщалось, что житель Китая решил найти преступника, который якобы надругался над его возлюбленной, и раскрыл ее неприглядный секрет. Оказалось, что женщина вела двойную жизнь.

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    Никита Савин
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