Кандидатка в депутаты транслировала секс с мужем в сети за деньги

В США разгорелся скандал вокруг кандидатки в депутаты от Демократической партии, которая транслировала секс с мужем на платформе для взрослых в сети и просила денег у зрителей. Об этом сообщает The Washington Post.

В центре разбирательств оказалась 40-летняя медсестра Сюзанна Гибсон, которая избирается в Палату представителей штата Вирджиния и противостоит республиканцу Дэвиду Оуэну. На запись трансляции, которая распространилась на нескольких сайтах с порно, обратили внимание представители Республиканской партии. В роликах женщина занимается сексом с мужем и просит у зрителей «пожертвований» за совершение определенных действий. Кроме того, на одной из записей она заявляет, что «собирает деньги на благое дело».

Видео были записаны в конце сентября 2022 года. Более того, просьбы моделей пожертвовать деньги за совершение определенных действий является нарушением правил платформы, на которой велась трансляция.

После того как история стала достоянием общественности, Гибсон обвинила нашедших видео республиканцев во вторжении в частную жизнь. Ее адвокат заявил, что распространение роликов является порноместью политических оппонентов женщины, и что в данный момент он с коллегами активно сотрудничает с представителями властей по этому вопросу.

В своем официальном обращении Гибсон заявила, что противники «не смогут запугать ее и заставить замолчать».

Ранее сообщалось, что житель Китая решил найти преступника, который якобы надругался над его возлюбленной, и раскрыл ее неприглядный секрет. Оказалось, что женщина вела двойную жизнь.

