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02:32, 14 сентября 2023Из жизни

Мужчина решил расследовать изнасилование возлюбленной и раскрыл ее двойную жизнь

Фото: Wes Hicks / Unsplash

Житель Китая решил найти преступника, который якобы надругался над его возлюбленной, и раскрыл ее неприглядный секрет. Об этом сообщает The Thaiger.

Мужчина случайно наткнулся в сети на порноролик с участием своей девушки. На видео она была явно пьяна и находилась в полубессознательном состоянии. Китаец решил, что кто-то опоил его возлюбленную и надругался над ней.

Он взялся самостоятельно расследовать преступление и разоблачить злоумышленника. Мужчина нашел в сети частных детективов и потратил на их услуги около 40 тысяч юаней (540 тысяч рублей). Однако нанятые сыщики очень быстро выяснили, что «пострадавшая» вела двойную жизнь.

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По фону видео они определили отель, в котором сделали запись. Дальнейшее расследование показало, что девушка тайно отправилась с любовником в ресторан, напилась там, а потом поехала с ним в гостиницу, где занялась сексом.

После того как измена вскрылась, мужчина заявил, что его сердце разбито, а следившие за историей пользователи сети бросились утешать его. «Эта женщина точно не для тебя. Все в порядке», — написал один из них.

Ранее сообщалось, что женщина случайно раскрыла грязную сексуальную тайну двоюродного брата после ссоры с его женой. Оказалось, что мужчина был подписан на ее аккаунт на сайте для взрослых.

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    Никита Савин
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