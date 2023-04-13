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05:02, 13 апреля 2023Из жизни

Женщина раскрыла грязную сексуальную тайну брата благодаря ссоре с его женой

Daily Mail: женщина поссорилась с невесткой и случайно раскрыла грязный секрет брата

Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

На назвавшая своего имени женщина, рассказала, что случайно раскрыла грязную сексуальную тайну своего двоюродного брата после ссоры с его женой. На пост женщины в одной из социальных сетей обратило внимание Daily Mail.

В феврале двоюродный брат автора истории женился. На свадьбу позвали всю семью, кроме нее. Женщина удивилась, но подумала, что это дело молодоженов. Спустя некоторое время она поссорилась с новоявленной родственницей, и та начала угрожать, что расскажет родным о ее старом аккаунте с порно на OnlyFans.

Женщина призналась, что действительно несколько лет назад снимала видео для взрослых, чтобы накопить денег на ипотеку, однако давно забросила это дело. Кроме того, работа порно-моделью была секретом для родственников, и ей стало интересно, откуда двоюродная невестка узнала об этом. Она зашла в свой аккаунт, начала проверять подписчиков, и вскоре обнаружила нечто «невероятное и отвратительное». Среди них оказался ее двоюродный брат, который смотрел видео с фейковой страницы. «Теперь очевидно, что меня не позвали на свадьбу, потому что мой брат — очень странный человек, который смотрит порно двоюродной сестры. Поганая ситуация», — написала бывшая модель.

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Женщина не растерялась и решила пойти в атаку. Во время очередной встречи с женой брата она пригрозила, что если та расскажет о ее прошлой работе на OnlyFans, — она расскажет о том, каким образом это стало известно. Несмотря на то, что ситуация разрешилась в ее пользу, женщина отметила, что все равно чувствует себя оскорбленной.

Пользовательницы сети поддержали автора поста. «Господи, зачем она вышла за него, и почему теперь срывают злобу на тебе?» — написала одна из них. «Это его нельзя было пускать на свадьбу. Он точно не тот человек, которому можно доверять на семейных мероприятиях», — заявила другая.

Ранее сообщалось, что больничная уборщица из Великобритании решила завести аккаунт на OnlyFans и разбогатела. 41-летняя женщина пошла в порно из-за того, что ей не хватало денег на содержание семьи.

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Никита Савин
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