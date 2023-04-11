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05:04, 11 апреля 2023Из жизни

Уборщица пошла в порно от бедности и разбогатела за полгода

41-летняя уборщица из Великобритании стала зарабатывать по 202 тысячи рублей в день

Кадр: @cherrybloom.ofans

Больничная уборщица из Великобритании из-за бедности решила завести аккаунт на OnlyFans и стала зарабатывать на порно по две тысячи фунтов стерлингов (200 тысяч рублей) в день. Ее историю публикует Daily Star.

41-летняя модель Черри Блум признается, что в Национальной системе здравоохранения она получает лишь девять фунтов (около 900 рублей) в час. К концу 2022 года такого заработка перестало хватать на обеспечение семьи. Это обстоятельство вынудило ее пойти в порноиндустрию. Однако британка не ожидала, что разбогатеет менее чем за полгода.

Блум — страстная болельщица шотландского футбольного клуба «Рейнджерс». К ее удивлению, после того как она упомянула об этом на своей странице, среди ее подписчиков начали появляться профессиональные футболисты. «Я стараюсь не раскрывать, кто именно подписался, потому что для них это личное. Все наше общение конфиденциально. Мы должны доверять друг другу», — говорит она.

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В конце концов аккаунт женщины стал настолько популярен, что теперь ей приходится носить на улице бейсболки, чтобы хоть как-то скрыть лицо. «Я теперь постоянно ношу головной убор. Всегда понятно, что на тебя глазеют. Они не подходят, но ты замечаешь этот поворот головы и думаешь: "О черт"», — говорит британка.

Блум признается, что теперь она больше всего мечтает о том, чтобы на ее аккаунт подписался Криштиану Рональду. Кроме того, она бы хотела, чтобы знаменитый португальский футболист перешел в «Рейнджерс».

Несмотря на успех на OnlyFans, Блум не оставила работу и в Национальной системе здравоохранения, потому что очень дружна с коллегами.

Ранее сообщалось, что молодая жительница Великобритании начала карьеру на OnlyFans и разбогатела менее чем за полгода благодаря оригинальному контенту. Она начала выставлять оценки, присланным поклонниками фото.

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Никита Савин
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