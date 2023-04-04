Оставшаяся без денег студентка разбогатела на рейтинге пенисов

LADbible: 25-летняя модель из Великобритании разбогатела на оценке пенисов подписчиков

Молодая жительница Великобритании начала карьеру на OnlyFans и разбогатела менее чем за полгода благодаря оригинальному контенту. На ее историю обратило внимание LADbible.

25-летняя студентка Тиган-Ли Грей рассказала, что до конца прошлого года совмещала учебу в университете с работой в баре. В конце концов она поняла, что такая жизнь лишила ее и свободного времени, и денег. Оставшись на мели, Грей решила попробовать себя в качестве модели для взрослых.

Женщина завела аккаунт на OnlyFans в ноябре 2022 года и вскоре, кроме обычного контента для взрослых, стала выставлять оценки пенисам подписчикам в соответствии со своим собственным рейтингом. Она брала по десять фунтов стерлингов (975 рублей) за письменную рецензию на фото, 12 фунтов (около 1200 рублей) за аудио- и 16 фунтов (1560 рублей) за видеоотзыв топлес. «Я оцениваю фотографии пенисов по нескольким факторам, включая сам орган и эстетику снимка», — говорит Грей.

За время работы женщине поступило уже более 300 запросов от мужчин на оценку их пенисов, причем все они предпочли видеоверсию. Женщина также рассказала, что далеко не все подписчики ждали одобрительной оценки своего органа. Около 50 мужчин попросили унизить их и написать, что их фото отвратительны.

Грей рассказала, что при обычной оценке старается никогда не ставить клиентам ниже 7,5 балла, но ждущие унижений заказчики всегда получают единицу. Она также призналась, что не сразу поняла, как правильно выполнять запросы мужчин, жаждущих негатива. «Когда я впервые унижала клиента с маленьким пенисом, я просто сказала: "Я бы не занялась с тобой сексом". Но оказалось, что он хотел чего-то еще более грубого», — вспоминает модель.

Теперь она пытается вникнуть в мысли таких мужчин, чтобы понять, чего именно они хотят. Грей считает, что многие ее клиенты с маленьким пенисом хотят унижения в качестве психологической разрядки. «Им нравится, когда их оскорбляют, это снимает напряжение, типа "Да, у меня маленький член, и что?"», — говорит модель.

В итоге благодаря своим оригинальным услугам Грей обзавелась большим количеством фанатов и начала зарабатывать около 1,6 тысячи фунтов в неделю (156 тысяч рублей).

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