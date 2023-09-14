Кандидатка в депутаты снялась голой после секса и рассказала про оргазмы

В Колумбии голая кандидатка в депутаты записала видео, в котором рассказала о своих оргазмах. Об этом сообщает Daily Star.

В центре скандала оказалась 44-летняя Каталина Харамильо, собирающаяся участвовать в выборах в Ассамблею штата Антьокия 29 октября. В сети распространилось видео, в котором она лежит топлес в обнимку с мужчиной, прикрываясь одеялом. «Здравствуйте, сегодня ваш кандидат номер 74 от Партии зеленых проснулась очень счастливой. Она проснулась после множества оргазмов», — заявила женщина и призвала голосовать за себя.

Запись была сделана в ночь на 1 сентября и каким-то образом сразу же попала в избирательную комиссию. На следующий день Харамильо обратилась к избирателям в социальных сетях, попросила «понять ее» и рассказала, что в данный момент ведется расследование ситуации, в которой она является пострадавшей.

В интервью колумбийским СМИ Харамильо заверила, что ролик попал в сеть без ее ведома и не является частью официальной избирательной компании. Она подчеркнула, что в кадре не было интимных частей тела и не говорилось ничего вульгарного. Оргазмы, которые упомянуты в видео, — это, по ее словам, естественная часть сексуальной жизни, и право на них имеют все мужчины и женщины.

Ранее сообщалось, что в США разгорелся скандал вокруг кандидатки в депутаты от Демократической партии, которая транслировала секс с мужем на платформе для взрослых. В центре разбирательств оказалась 40-летняя медсестра Сюзанна Гибсон, которая избирается в Палату представителей штата Вирджиния.