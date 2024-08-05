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08:53, 5 августа 2024Мир

Бывший кандидат в президенты США раскрыл свою тайну о туше медведя

Кеннеди-младший признался, что именно он подкинул тушу медведя в парк Нью-Йорка

Кадр: @RobertfKennedJr

Бывший независимый кандидат в президенты США и американский политик Роберт Кеннеди-младший признался, что именно он подкинул тушу медведя в Центральный парк Нью-Йорка десять лет назад. Об этом со ссылкой на признание политика в социальной сети Х сообщает CNN.

По его словам, в 2014 году Кеннеди охотился в долине реки Гудзон и наткнулся на молодого медведя, которого сбила машина. «Я остановился и положил медведя в багажник своего фургона, потому что собирался снять с него шкуру. Он был в очень хорошем состоянии, и я собирался освежевать его и забить его мясом свой холодильник», — рассказал он.

В силу неизвестных обстоятельств Кеннеди не смог забрать его домой после ужина, так как ему срочно нужно было ехать в аэропорт. «У меня в машине был старый велосипед, от которого меня попросили избавиться, и я сказал [друзьям]: "Давайте отвезем медведя в Центральный парк и сделаем так, будто его сбил велосипед"», — признался он, добавив, что все признали это отличной идеей.

Кеннеди резюмировал, что новости о найденной туше медведя появились на первой странице каждой местной газеты, случай привлек широкое освещение в СМИ и побудил правоохранительные органы начать расследование, которое, по его словам, обеспокоило его, поскольку он оставил отпечатки пальцев. В то же время он не получал официальных обвинений в этом инциденте.

Ранее сообщалось, что у Кеннеди-младшего нашли опасного паразита. По утверждению политика, червь забрался ему в голову и съел часть его мозга.

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      Дмитрий Сотак
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