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11:59, 8 августа 2024Мир

Кандидат в президенты США рассказал о своем холодильнике с тушами сбитых животных

Кеннеди-младший признался, что у него был холодильник с тушами сбитых животных

Фото: Kevin Wurm / Reuters

Независимый кандидат в президенты США и американский политик Роберт Кеннеди-младший признался, что всю жизнь сбивал диких животных и у него даже был целый холодильник с их тушами. Его слова приводит Associated Press (AP).

О наличии у него такого необычного увлечения он рассказал, покидая зал суда в штате Нью-Йорк, где политик давал показания по иску об исключении его кандидатуры из избирательных бюллетеней в ноябре. Как отмечает издание, процесс был омрачен историей о том, как Кеннеди-младший во время пешего похода положил в свою машину тушу медвежонка, ездил с ним целый день, а затем выбросил его в Центральном парке с группой друзей, когда понял, что ему нужно успеть на самолет.

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«Я собирал сбитых животных всю свою жизнь. У меня их целый холодильник», — заявил он журналистам в коридоре суда после вопроса, собирал ли он других сбитых на дороге животных.

Ответ Кеннеди-младшего вызвал смех, однако представительница его кампании Стефани Спир позже сообщила в текстовом сообщении, что политик не шутил. Она сказала, что именно так Кеннеди, который тренирует воронов, кормит своих птиц. Спир добавила, что у него больше нет этого холодильника.

Ранее Кеннеди-младший признался, что подкинул тушу медвежонка в Центральный парк Нью-Йорка десять лет назад. Он заявил, что увидел сбитого животного и решил положить его в багажник своего автомобиля, чтобы затем снять его шкуру и забить мясом свой холодильник.

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      Лина Пивоварова
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