Политик с паразитом в мозге отрезал голову киту и облился зловонной жижей

Дочь политика Роберта Кеннеди-младшего рассказала, как он отрезал голову киту

В США получили вирусную популярность воспоминания дочери американского политика Роберта Кеннеди-младшего о поездке, в которой он отрезал голову киту и облился сочащейся из нее зловонной жижей. Об этом сообщает издание Daily Beast.

Случай, о котором рассказала дочь политика Кик Кеннеди, произошел в 1994 году, то есть еще до того, как в его мозге завелся паразит. В то время ей было шесть лет. Однажды Кеннеди-младший узнал, что на пляж в Массачусетсе выбросился кит. Он поспешил на место происшествия, вооружился цепной пилой и на глазах дочери разделал тушу. Водрузив голову кита на крышу автомобиля, политик поехал домой в штат Нью-Йорк. Путь занял примерно пять часов.

Каждый раз, когда мы набирали скорость на шоссе, из кита в окна машины лилась жижа, и это была самая вонючая вещь на планете. Мы все сидели с полиэтиленовыми пакетами на головах, в которых были проделаны дырки для рта. Люди на шоссе показывали нам средний палец, но для нас это был самый обыкновенный день Кик Кеннеди дочь американского политика

Кик Кеннеди впервые изложила эту историю еще в 2012 году, когда давала интервью журналу Town & Country. Недавно она вновь получила известность на фоне двух событий: отказа Кеннеди-младшего от участия в президентской гонке и слухов о романе Кик и голливудского актера Бена Аффлека. Издание Page Six утверждает, что их видели вместе в Лос-Анджелесе.

Роберт Кеннеди-младший — выходец из династии Кеннеди, традиционно пользующейся влиянием в американской политике. В молодости он получил условный срок за хранение героина, а позднее неоднократно заявлял о вере в самые неправдоподобные теории заговора. В 2012 году часть его мозга съел двухметровый свиной цепень, в 2014-м политик тайно подкинул тушу медведя в центр Нью-Йорка, а в 2023-м — хвастался своим фото с жареной собакой в руках.

Кеннеди-младший считался одним из самых популярных независимых кандидатов в президентских выборах в США в 2024 году. После выхода из предвыборной гонки он поддержал кандидата республиканцев Дональда Трампа. В ответ тот пообещал назначить его одним из председателей своей переходной команды. Сам Кеннеди-младший рассчитывает на пост главы ЦРУ.