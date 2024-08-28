Политик с паразитом в мозге отрезал голову киту и облился зловонной жижей

В США получили вирусную популярность воспоминания дочери американского политика Роберта Кеннеди-младшего о поездке, в которой он отрезал голову киту и облился сочащейся из нее зловонной жижей. Об этом сообщает издание Daily Beast.
Случай, о котором рассказала дочь политика Кик Кеннеди, произошел в 1994 году, то есть еще до того, как в его мозге завелся паразит. В то время ей было шесть лет. Однажды Кеннеди-младший узнал, что на пляж в Массачусетсе выбросился кит. Он поспешил на место происшествия, вооружился цепной пилой и на глазах дочери разделал тушу. Водрузив голову кита на крышу автомобиля, политик поехал домой в штат Нью-Йорк. Путь занял примерно пять часов.
Каждый раз, когда мы набирали скорость на шоссе, из кита в окна машины лилась жижа, и это была самая вонючая вещь на планете. Мы все сидели с полиэтиленовыми пакетами на головах, в которых были проделаны дырки для рта. Люди на шоссе показывали нам средний палец, но для нас это был самый обыкновенный день
Кик Кеннеди впервые изложила эту историю еще в 2012 году, когда давала интервью журналу Town & Country. Недавно она вновь получила известность на фоне двух событий: отказа Кеннеди-младшего от участия в президентской гонке и слухов о романе Кик и голливудского актера Бена Аффлека. Издание Page Six утверждает, что их видели вместе в Лос-Анджелесе.
Роберт Кеннеди-младший — выходец из династии Кеннеди, традиционно пользующейся влиянием в американской политике. В молодости он получил условный срок за хранение героина, а позднее неоднократно заявлял о вере в самые неправдоподобные теории заговора. В 2012 году часть его мозга съел двухметровый свиной цепень, в 2014-м политик тайно подкинул тушу медведя в центр Нью-Йорка, а в 2023-м — хвастался своим фото с жареной собакой в руках.
Кеннеди-младший считался одним из самых популярных независимых кандидатов в президентских выборах в США в 2024 году. После выхода из предвыборной гонки он поддержал кандидата республиканцев Дональда Трампа. В ответ тот пообещал назначить его одним из председателей своей переходной команды. Сам Кеннеди-младший рассчитывает на пост главы ЦРУ.