Трамп захотел назначить Кеннеди-младшего сопредседателем переходной команды

Кандидат в президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии Дональд Трамп захотел назначить бывшего соперника на выборах Роберта Кеннеди — младшего и бывшую конгрессвумен, демократа Тулси Габбард, сопредседателями переходной команды в случае победы на ноябрьском голосовании. Об этом сообщает газета New York Times (NYT) со ссылкой на источник.
«Дональд Трамп планирует назначить своего бывшего соперника Роберта Кеннеди — младшего и Тулси Габбард почетными сопредседателями президентской переходной команды», — сказано в статье.
Как подчеркивается, Кеннеди-младший и Габбард поддерживали Трампа в течение последних дней. Ранее сам Роберт Кеннеди подтвердил, что получил предложение войти в переходную команду. Ее целью является подготовка к началу работы новой администрации в случае прихода Трампа к власти.
Ранее Роберт Кеннеди — младший заявил о том, что он согласился бы возглавить Центральное разведывательное управление (ЦРУ) в случае победы Дональда Трампа на выборах главы государства.
При этом, как написало ранее издание Newsweek, семья Кеннеди-младшего осудила и сочла предательством поддержку им кандидата на роль главы государства от республиканцев Дональда Трампа. Сестра политика Керри Кеннеди считает, что вице-президент Камала Харрис и губернатор Миннесоты Тим Уолц являются «поборниками ценностей, за которые моя семья боролась годами».