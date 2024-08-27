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21:41, 27 августа 2024Мир

Трамп захотел назначить Кеннеди-младшего сопредседателем переходной команды

NYT: Трамп назначит Кеннеди-младшего сопредседателем переходной команды
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Ron Sachs — CNP for NY Post / Consolidated News Photos

Кандидат в президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии Дональд Трамп захотел назначить бывшего соперника на выборах Роберта Кеннеди — младшего и бывшую конгрессвумен, демократа Тулси Габбард, сопредседателями переходной команды в случае победы на ноябрьском голосовании. Об этом сообщает газета New York Times (NYT) со ссылкой на источник.

«Дональд Трамп планирует назначить своего бывшего соперника Роберта Кеннеди — младшего и Тулси Габбард почетными сопредседателями президентской переходной команды», — сказано в статье.

Как подчеркивается, Кеннеди-младший и Габбард поддерживали Трампа в течение последних дней. Ранее сам Роберт Кеннеди подтвердил, что получил предложение войти в переходную команду. Ее целью является подготовка к началу работы новой администрации в случае прихода Трампа к власти.

Ранее Роберт Кеннеди — младший заявил о том, что он согласился бы возглавить Центральное разведывательное управление (ЦРУ) в случае победы Дональда Трампа на выборах главы государства.

При этом, как написало ранее издание Newsweek, семья Кеннеди-младшего осудила и сочла предательством поддержку им кандидата на роль главы государства от республиканцев Дональда Трампа. Сестра политика Керри Кеннеди считает, что вице-президент Камала Харрис и губернатор Миннесоты Тим Уолц являются «поборниками ценностей, за которые моя семья боролась годами».

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      Марина Совина
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