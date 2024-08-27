Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:07, 27 августа 2024Мир

Кеннеди-младший заявил о согласии возглавить ЦРУ при Трампе

Кеннеди-младший: я принял бы предложение возглавить ЦРУ в случае победы Трампа
Роберт Кеннеди-младший

Роберт Кеннеди-младший. Фото: MediaPunch / IMAGO / Global Look Press

Бывший кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший заявил о том, что он бы согласился возглавить Центральное разведывательное управление (ЦРУ) в случае победы Дональда Трампа на выборах главы государства. Об этом он сообщил в интервью журналисту Такеру Карлсону.

«Да, я бы стал [директором ЦРУ], но я бы никогда не получил одобрения Сената», — ответил политик на соответствующий вопрос.

Кеннеди-младший также подчеркнул, что он вряд ли смог бы возглавить ведомство из-за «очень, очень влиятельных» комитетов в Конгрессе США, для которых его кандидатура была бы «очень, очень опасна».

Ранее семья Кеннеди-младшего осудила и сочла предательством поддержку им кандидатуры Трампа. Сестра политика Керри Кеннеди считает, что вице-президент Камала Харрис и губернатор Миннесоты Тим Уолц являются «поборниками ценностей, за которые моя семья боролась годами», а Трамп представляет из себя «угрозу большинству основных свобод».

Что думаешь? Оцени!
      Артём Верейкин
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ заявили о самом массированном ударе по Украине. Одной из целей стало крупнейшее в стране хранилище газа

      ВС России уничтожили французскую САУ Caesar под Угледаром

      Российским семьям рассказали о выплатах к 1 сентября

      Кеннеди-младший заявил о согласии возглавить ЦРУ при Трампе

      Жалующейся на пикантную проблему во время секса полной женщине дали совет

      Мужчина с микропенисом рассказал о проблемах в личной жизни

      Российские десантники подбили украинский штурмовой катер

      Российский офицер сообщил об уничтожении польских наемников на Кинбурнской косе

      На Украине потеряли гуманитарную помощь для ВСУ на миллионы долларов

      Военные уничтожили командира боевиков в районе засады на ЧВК «Вагнер» в Африке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше