Кеннеди-младший заявил о согласии возглавить ЦРУ при Трампе

Кеннеди-младший: я принял бы предложение возглавить ЦРУ в случае победы Трампа

Бывший кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший заявил о том, что он бы согласился возглавить Центральное разведывательное управление (ЦРУ) в случае победы Дональда Трампа на выборах главы государства. Об этом он сообщил в интервью журналисту Такеру Карлсону.

«Да, я бы стал [директором ЦРУ], но я бы никогда не получил одобрения Сената», — ответил политик на соответствующий вопрос.

Кеннеди-младший также подчеркнул, что он вряд ли смог бы возглавить ведомство из-за «очень, очень влиятельных» комитетов в Конгрессе США, для которых его кандидатура была бы «очень, очень опасна».

Ранее семья Кеннеди-младшего осудила и сочла предательством поддержку им кандидатуры Трампа. Сестра политика Керри Кеннеди считает, что вице-президент Камала Харрис и губернатор Миннесоты Тим Уолц являются «поборниками ценностей, за которые моя семья боролась годами», а Трамп представляет из себя «угрозу большинству основных свобод».