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08:39, 26 августа 2024Мир

Семья Кеннеди осудила поддержку им Трампа

Семья Кеннеди-младшего сочла предательством поддержку Трампа

Фото: Go Nakamura / Reuters

Семья бывшего независимого кандидата в президенты США Роберта Кеннеди-младшего осудила и сочла предательством поддержку им кандидата на роль главы государства от республиканцев Дональда Трампа. Об этом сообщает издание Newsweek.

Сестра политика Керри Кеннеди считает, что вице-президент Камала Харрис и губернатор Миннесоты Тим Уолц являются «поборниками ценностей, за которые моя семья боролась годами». Дональд Трамп, по ее мнению, является их полной противоположностью. Она назвала его «угрозой большинству основных свобод».

Керри Кенеди также заявила, что испытывает чувство «возмущения и отвращения» из-за поддержки своим братом Трампа. По данным Newsweek, Керри и четыре других члена семьи Кеннеди назвали «предательством их семейных ценностей» поддержку Робертом экс-президента.

Роберт Кеннеди-младший приостановил предвыборную кампанию 23 июля. Политик пообещал, что будет агитировать своих сторонников голосовать за кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа. Свою позицию он объяснил готовностью республиканца к переговорам с президентом России Владимиром Путиным.

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      Лина Пивоварова
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