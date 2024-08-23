Кеннеди-младший объявил о приостановке предвыборной кампании в пользу Трампа

Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший приостановил предвыборную кампанию. Об этом сообщает Reuters.

Политик объяснил, что будет агитировать своих сторонников голосовать за единого кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа. При этом Кеннеди-младший объявил, что не выйдет из гонки окончательно, но исключит себя из бюллетеней в колеблющихся штатах.

Экс-президент США ранее сообщил, что будет рад заручиться его поддержкой. «Он очень умный парень. Я не знал, что он хочет сняться с гонки. Я бы взял (Кеннеди-младшего в свою администрацию — прим. "Ленты.ру"), если что-то подобное случится. И да, для меня будет большой честью его поддержка, конечно», — сказал Трамп.

22 августа телеканал CNN сообщал, что Кеннеди-младший откажется от выборов в пользу Трампа в обмен на должность в его администрации. Обсуждения между командами политиков начались в преддверии Национального съезда Республиканской партии в июле.