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02:27, 21 августа 2024Мир

Трамп заявил о готовности взять в свою администрацию Кеннеди-младшего

Трамп заявил о готовности взять Кеннеди-младшего на пост в своей администрации
Роберт Кеннеди-младший

Роберт Кеннеди-младший. Фото: Michael Nigro / Keystone Press Agency / Global Look Press

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил о готовности взять Роберта Кеннеди-младшего в свою администрацию. Об этом политик сообщил в интервью телеканалу CNN.

Напарница Кеннеди-младшего Николь Шанахан прежде рассказала, что политик может снять свою кандидатуру с выборов президента США в пользу Трампа. Экс-президент, в свою очередь, сообщил, что будет рад заручиться его поддержкой.

«Он очень умный парень. Я не знал, что он хочет сняться с гонки. Я бы взял (Кеннеди-младшего в свою администрацию — прим. "Ленты.ру"), если что-то подобное случится. И да, для меня будет большой честью его поддержка, конечно», — сказал Трамп.

Ранее телеканал CNN сообщил, что Кеннеди-младший захотел поддержать своего конкурента от Демократической партии Камалу Харрис в обмен на место в ее гипотетической администрации. Однако она не проявила интереса к его предложению, из-за чего команда кандидата думает поддержать Трампа.

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      Артём Верейкин
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