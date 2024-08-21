Трамп заявил о готовности взять в свою администрацию Кеннеди-младшего

Трамп заявил о готовности взять Кеннеди-младшего на пост в своей администрации

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил о готовности взять Роберта Кеннеди-младшего в свою администрацию. Об этом политик сообщил в интервью телеканалу CNN.

Напарница Кеннеди-младшего Николь Шанахан прежде рассказала, что политик может снять свою кандидатуру с выборов президента США в пользу Трампа. Экс-президент, в свою очередь, сообщил, что будет рад заручиться его поддержкой.

«Он очень умный парень. Я не знал, что он хочет сняться с гонки. Я бы взял (Кеннеди-младшего в свою администрацию — прим. "Ленты.ру"), если что-то подобное случится. И да, для меня будет большой честью его поддержка, конечно», — сказал Трамп.

Ранее телеканал CNN сообщил, что Кеннеди-младший захотел поддержать своего конкурента от Демократической партии Камалу Харрис в обмен на место в ее гипотетической администрации. Однако она не проявила интереса к его предложению, из-за чего команда кандидата думает поддержать Трампа.