Кандидат в президенты США захотел поддержать Трампа

Кандидат в президенты США Кеннеди-младший захотел поддержать Трампа

Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший захотел снять свою кандидатуру и думает поддержать претендента на пост от Республиканской партии Дональда Трампа. Об этом заявила кандидат в вице-президенты Кеннеди-младшего Николь Шэнэхэн в эфире подкаста Impact Theory.

«Мы можем остаться в гонке и попробовать создать третью крупную партию. Есть риск того, что [кандидат в президенты от Демократической партии США] Камала Харрис и [кандидат в вице-президенты] Тим Уолтц тогда победят, потому что мы оттянем избирателей от Трампа. Или мы выходим из гонки и объединяем силы с Трампом, объяснив нашим сторонникам, почему мы так поступаем», — рассказала политик.

Также как отмечает газета Politico причиной такого гипотетического решения Кеннеди-младшего может стать нехватка средств на его предвыборную кампанию, которые он тратит гораздо больше, чем собирает. Кроме того, согласно текущим опросам Кеннеди потерял популярность у сторонников Демократической партии и отбирает голоса лишь у Трампа.

Ранее телеканал CNN сообщал, что Кеннеди-младший захотел поддержать своего конкурента Харрис в обмен на место в ее гипотетической администрации. Однако она не проявила интереса к его предложению из-за чего команда кандидата думает поддержать Трампа. При этом его избирательный штаб официально отрицает факт подобных контактов.