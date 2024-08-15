Кандидат в президенты США попросился на работу к Харрис

Кандидат в президенты США Кеннеди-младший захотел поддержать Харрис

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший захотел поддержать своего конкурента Камалу Харрис в обмен на место в ее гипотетической администрации. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Представители предвыборного штаба Кеннеди и Демократической партии сообщили, что предвыборный штаб Кеннеди-младшего связался с предвыборным штабом вице-президента Харрис, чтобы договориться о встрече по поводу возможной роли в ее администрации, если он выйдет из гонки и поддержит ее», — отмечается в материале.

Как дополнительно уточняет газета The Washington Post, Харрис и ее администрация не проявили интереса к выдвинутому предложению.

При этом представитель штаба политика Стефани Спир подчеркнула, что Кеннеди-младший рассматривает возможность поддержать как Харрис, так и ее оппонента от Республиканской партии Дональда Трампа.

Ранее сын независимого кандидата на выборах президента США Роберта Кеннеди-младшего Роберт Кеннеди III обругал спецслужбы за поведение во время покушения на бывшего американского президента Дональда Трампа. По его словам, граждане во время предвыборного митинга в Батлере (штат Пенсильвания) сигнализировали о стрелке, который готовился к нападению. Однако спецслужбы не отреагировали должным образом.