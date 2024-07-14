Внук Кеннеди обругал спецслужбы за поведение во время покушения на Трампа

Внук Кеннеди: свидетели сигнализировали полицейским перед покушением на Трампа

Сын независимого кандидата на выборах президента США Роберта Кеннеди-младшего Роберт Кеннеди III обругал спецслужбы за поведение во время покушения на бывшего американского президента Дональда Трампа. Соответствующий пост появился на его странице в соцсети Х (бывший Twitter).

По словам автора поста, граждане во время предвыборного митинга в Батлере (штат Пенсильвания) сигнализировали о стрелке, который готовился к нападению. Однако спецслужбы не отреагировали должным образом.

«Неохраняемая крыша в 150 метрах. Многочисленные свидетели рассказали, что кричали спецслужбам и полицейским в течение трех-четырех минут, наблюдая, как парень с винтовкой подполз к месту и приготовился к выстрелу. Возьмите свою секретную службу и засуньте ее себе в задницу. Молитвы Трампу и его семье», — заявил внук 35-го президента США Джона Кеннеди, на которого также было совершено нападение.

Ранее в июле было опубликовано фото Дональда Трампа с летящей в него пулей в ходе покушения.