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13:32, 14 июля 2024Мир

Опубликовано фото Трампа с летящей в него пулей в ходе покушения

Фотограф NYT запечатлел летящую в миллиметрах от головы Трампа пулю стрелка
СюжетПокушение на Дональда Трампа

Фото: Evan Vucci / AP

Фотограф газеты The New York Times (NYT) Даг Миллс запечатлел на снимке летящую в миллиметрах от головы бывшего американского президента Дональда Трампа пулю стрелка при попытке покушения на жизнь политика в ходе встречи со сторонниками в городе в Батлере, штат Пенсильвания. Само фото и комментарий фотографа опубликованы на сайте издания.

«Вдруг раздалось, как мне показалось, три или четыре громких хлопка. Сначала я подумал, что это выхлоп машины. Последнее, о чем я подумал, что это был пистолет. Я продолжал фотографировать. [Трамп] спустился за трибуну, и я подумал: "О Боже, что-то случилось"», — рассказал сам фотограф.

Ранее сообщалось, что сразу после попытки покушения Трамп попросил охрану позволить ему обуться и поднять кулак, дабы продемонстрировать сторонникам, что с ним все в порядке. После этого Трамп в окружении агентов покинул сцену без одной туфли и сел в машину, которая доставила его в больницу.

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      Варвара Кошечкина
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