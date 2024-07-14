Раскрыта просьба Трампа к охране сразу после покушения

WP: сразу после покушения Трамп попросил охрану позволить ему поднять кулак

Сразу после попытки покушения в ходе встречи со сторонниками в городе в Батлер, штат Пенсильвания, бывший президент США Дональд Трамп попросил охрану позволить ему поднять кулак, дабы продемонстрировать сторонникам, что с ним все в порядке. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета Washington Post (WP).

После того, как агенты американской Секретной службы сообщили, что стрелок был ликвидирован, Трамп поднялся на ноги и услышал ликование толпы сторонников. Когда офицеры охраны попытались вывезти его со сцены, политик попросил дать ему нормально обуться и сказать пару слов переживавшим за него людям. «Боритесь!» — обратился он к сторонникам, подняв кулак.

После этого Трамп в окружении агентов покинул сцену без одной туфли и сел в машину, которая доставила его в больницу.

Ранее участники митинга бывшего президента США Дональда Трампа пожаловались на безразличие службы безопасности. Агенты службы безопасности бросились на сцену к раненому политику после четырех хлопков, а на истекающего кровью одного из зрителей не обращали внимания, отметила одна из свидетелей покушения.